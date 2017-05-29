ندد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من داخل معتقله بالحكم الصادر بحق المرجع الوطني الكبير في المملكة آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرًا أن الحكم الجائر هذا ما هو إلّا تكريس لسياسة الاضطهاد الطائفي الممنهج والاستهداف المبرمج ضد الطائفة الشيعية".

ندد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من داخل معتقله بالحكم الصادر بحق المرجع الوطني الكبير في المملكة آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرًا أن الحكم الجائر هذا ما هو إلّا تكريس لسياسة الاضطهاد الطائفي الممنهج والاستهداف المبرمج ضد الطائفة الشيعية".

وفي اتصال هاتفي وفق ما ذكر موقع مرآة البحرين، قال الشيخ سلمان إنه "من المعيب أن يُحاصر هذا الفقيه الورع التقي أمام مرأى من العالم وتُصادر حريّته ويضيق على أهل منطقته"، محمّلًا السلطة مسؤولية سلامته.

وبارك الشيخ سلمان لأهالي الشهداء استشهاد أبنائهم "دفاعًا عن الدين والعقيدة ونصرةً للقائد"، سائلًا الله "الشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين والإفراج عن المعتقلين والأمن والأمان لهذا الوطن".

وخاطب الشيخ سلمان الشهداء قائلًا "جزاكم الله خير الجزاء لقد أديتم واجبكم على أكمل وجه وفزتم بالسعادة الأبدية"، وختم "عظم الله أجرك يا وطن.. أرواحنا فداك أبا سامي".



