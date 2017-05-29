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رقم الخبر: 194794 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:20 الاقسام: محليات  
ابراهيم الجعفري: الحديث عن دخول العراق في تحالف ضد ايران هو حديث هراء
مؤكداً عدم وجود أي قطعة عسكرية ايرانية في بلاده

ابراهيم الجعفري: الحديث عن دخول العراق في تحالف ضد ايران هو حديث هراء

* ايران وقفت معنا في الأزمات وساعدت العراق، والعراقيون يدركون جيدا موقف ايران الداعم لهم
وصف وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الاشاعات التي يروج مغرضون عن دخول العراق بتحالف امريكي اسرائيلي سعودي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالهراء، مؤكدا ان مواقف ايران مواقف مشرّفة والعراق والعراقيون يدركون جيدا مواقفها الداعمة لهم.
وقال وزير الخارجية العراقي في حوار خاص اجراه معه مراسل (ارنا) الاثنين، ان سياسة العراق الخارجية فيها ثوابت ومتغيرات لكن هذه المتغيرات لا تتجاوز القيم والمبادئ وعندها ثوابت ايضا، فالعراق لا يمكن ان يقدم على الدخول بمثل هذه المحاور المشبوهة ابدا.
واضاف الجعفري: الخوف من ايران خوف ليس له مبرر؛ نحن لا نعاني الان من تدخلات ايرانية ومنذ العام 2003 لم تتدخل ايران في العراق الجديد، لا توجد قطعة عسكرية ايرانية داخل اراضي العراق، لا توجد عمليات ارهابية قام بها ايرانيون كل هذا لاوجود له، هي دولة جوار جغرافي تماما كما هي الكويت ايضا نفس الشيء.
واشار الى ان الدول التي من حولنا وفي مقدمتها ايران تتعامل معنا تعاملا حضاريا، ايران وقفت معنا في الازمات وساعدت العراق، والعراقيون يدركون جيدا موقف ايران الداعم لهم سواء كان في ايام المعارضة والى ان انتقلوا للحكم، موقف ايران موقف مشرّف آوى كل العراقيين في الوقت الذي ضاقت بهم كل الدول في العالم، ايران فتحت قلبها وابوابها لكل العراقيين وانا من هؤلاء وعشت في ايران 11 سنة.
وفيما يتعلق بردود الافعال المعادية وغير المبررة ضد الجمهورية الاسلامية، اكد وزير الخارجية العراقي انه بمقدار ما تكون الدول قوية وكبيرة تكون ردود فعلها ايضا قوية وكبيرة وهذه ردود فعل لقوة ايران لأن ايران لديها عمل قوي وجيد واستطاعت ان تثبت للعالم بانها دولة متحضرة تتعامل بسياسة واستراتيجية معينة وهي تمتلك ثروة اقتصادية وحسن اداء دبلوماسي تثير الآخرين من حولها.
وشدد الجعفري قائلاً: انا اعتقد بان ايران لا تشكل خطرا على احد، بالعكس هي دولة مسالمة وصافحت كل دول المنطقة.
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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