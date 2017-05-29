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رقم الخبر: 194791 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: دوليات  
اعتقال الشخص رقم 15 في هجوم مانشستر

اعتقال الشخص رقم 15 في هجوم مانشستر

رغم مرور أيام على هجوم مانشستر الانتحاري، تتوالى حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة البريطانية، وجديدها، اعتقال شاب في التاسعة عشرة من عمره، ليكون الشخص رقم 15 الذي يلقى القبض عليه.

رغم مرور أيام على هجوم مانشستر الانتحاري، تتوالى حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة البريطانية، وجديدها، اعتقال شاب في التاسعة عشرة من عمره، ليكون الشخص رقم 15 الذي يلقى القبض عليه.
وفي بيان لها، قالت شرطة منطقة مانشستر على صفحتها في "تويتر" "إنّ الاعتقال تم خلال مداهمة لمنطقة جورتون في مانشستر للاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية".
وفي وقت سابق، كانت الشرطة قد أعلنت "أنها تفتش عنواناً في منطقة رشولم في مانشستر".
وتحتجز الشرطة حاليًا 13 شخصًا فيما يتعلق بالهجوم بعد الإفراج عن رجل وامرأة دون توجيه اتهامات لهما.

 

 
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