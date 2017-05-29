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رقم الخبر: 194790 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
بيسكوف :مسألة المدانين الأوكرانيين في روسيا ليست على أجندة مباحثات بوتين وماكرون

بيسكوف :مسألة المدانين الأوكرانيين في روسيا ليست على أجندة مباحثات بوتين وماكرون

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن مسألة المواطنين الأوكرانيين المدانين في روسيا ليست على أجندة مباحثات الرئيسين الروسي والفرنسي، لكن الزعيم الروسي سيقدم لنظيره الفرنسي شرحا مفصلا في حال طرح هذا الموضوع.

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن مسألة المواطنين الأوكرانيين المدانين في روسيا ليست على أجندة مباحثات الرئيسين الروسي والفرنسي، لكن الزعيم الروسي سيقدم لنظيره الفرنسي شرحا مفصلا في حال طرح هذا الموضوع.
وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق رده على سؤال بهذا الشأن، اليوم: “بشكل عام، هذا ليس موضوع العلاقات الروسية – الفرنسية، لكن في حال طرحه، فأنا لا اشك بأن الرئيس سيقدم شرحا مفصلا”.
وأشار بيسكوف، في معرض تعليقه على الوضع حول التفتيش الذي جرى في مكتب “ياندكس” بأوكرانيا، بأنه لا يمتلك المعلومات الكافية وأنه من الضروري فهم بأي شيء هذا مرتبط: ” نحن حتى الآن لا نمتلك معلومات كاملة، يجب أن نفهم أولا بأي شيء هذا مرتبط، أي نوع من التحقيقات أو الإجراءات التفتيشية. نحن لا نعلم بعد، لذلك لا أستطيع أن أجيبكم بشكل أكثر تفصيلا “.

 

 
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