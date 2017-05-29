أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن شركات النفط الروسية لم تطلب مزايا إضافية عند تمديد اتفاقية الدول المنتجة للنفط من داخل وأوبك وخارجها “أوبك +” لتقليص الإنتاج.

وقال نوفاك، اليوم: “لم يكن هناك أي طلبات إضافية، لأننا نعتقد أن هاتين الأداتين مهمتان جدا”.

كما ذكر الوزير أن الوزارة تدرس حاليا مشروع المزايا فيما يتعلق بحقول ذات معدل عال من المياه[ المياه التحتية التي تنساب في الأبار – المنتجة مع النفط] ، أيضا مشروع تطبيق ضريبة الدخل الإضافي على استخراج الهيدروكربونات.

وكان نوفاك قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه من الممكن بحث مسألة تعديل شروط اتفاقيات أوبك+ ( أوبك + البلدان المنتجة للنفط خارجها)، إذا لزم الأمر، في اجتماع عادي أو استثنائي للجنة المراقبة على تطبيق الاتفاقية.



