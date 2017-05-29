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رقم الخبر: 194789 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: اقتصاد  
شركات النفط الروسية لم تطلب مزايا إضافية لتمديد اتفاقية “أوبك” لخفض الإنتاج

شركات النفط الروسية لم تطلب مزايا إضافية لتمديد اتفاقية “أوبك” لخفض الإنتاج

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن شركات النفط الروسية لم تطلب مزايا إضافية عند تمديد اتفاقية الدول المنتجة للنفط من داخل وأوبك وخارجها “أوبك +” لتقليص الإنتاج.

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن شركات النفط الروسية لم تطلب مزايا إضافية عند تمديد اتفاقية الدول المنتجة للنفط من داخل وأوبك وخارجها “أوبك +” لتقليص الإنتاج.
وقال نوفاك، اليوم: “لم يكن هناك أي طلبات إضافية، لأننا نعتقد أن هاتين الأداتين مهمتان جدا”.
كما ذكر الوزير أن الوزارة تدرس حاليا مشروع المزايا فيما يتعلق بحقول ذات معدل عال من  المياه[ المياه التحتية التي تنساب في الأبار – المنتجة مع النفط] ، أيضا مشروع تطبيق ضريبة الدخل الإضافي على استخراج الهيدروكربونات.
وكان نوفاك قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه من الممكن بحث مسألة تعديل شروط اتفاقيات أوبك+ ( أوبك + البلدان المنتجة للنفط خارجها)، إذا لزم الأمر، في اجتماع عادي أو استثنائي للجنة المراقبة على تطبيق الاتفاقية.

 

 
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