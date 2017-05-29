انتشر آلاف من عناصر الجيش السريلانكي الاثنين لتأمين المساعدات لقرابة نصف مليون شخص اضطروا للنزوح بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ اكثر من عقد واسفرت عن مقتل 169 شخصا، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأعلن الجيش السريلانكي عن “توقف الامطار الغزيرة لفترة وجيزة اتاخ نشر مروحيات وسفن وعناصر على الارض لاجلاء السكان من المناطق المنكوبة وايصال المساعدات الغذائية واحتياجات اولية اخرى”.

وقال المتحدث باسم الجيش السريلانكي روشان سينيفرانتي إن “توقف الامطار لفترة اتاح للجنود الوصول الى المناطق التي عزلتها الفيضانات”، وأوضح “لقد تمكنا من الوصول الى كل المناطق المتضررة”، وأضاف انه “تم نشر 1800 جندي و100 من البحرية لاجلاء السكان وايصال المساعدات الغذائية الى المناطق المنكوبة”.

وتسببت الامطار الغزيرة الجمعة بحصول فيضانات وانزلاقات تربة في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي ما أرغم حوالي نصف مليون شخص في جنوب وغرب البلاد على مغادرة منازلهم.

وأعلن مركز ادارة الكوارث ان 169 شخصا قتلوا ومعظمهم بسبب انزلاقات تربة تسببت بها الامطار الغزيرة الجمعة، واعتبر حوالى 102 آخرين في عداد المفقودين فيما هناك 88 مصابا في المستشفيات.



