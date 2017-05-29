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رقم الخبر: 194787 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: دوليات  
بكين غير راضية عن بيان مجموعة السبع حول بحر الصين

بكين غير راضية عن بيان مجموعة السبع حول بحر الصين

طالبت الصين مجموعة السبع بالامتناع عن اطلاق “ملاحظات غير مسؤولة” وذلك تعقيبا على بيان قمة المجموعة التي عقدت في نهاية الاسبوع الماضي في تارومينا بايطاليا الذي اعربت فيه عن القلق ازاء الوضع في بحر الصين.

طالبت الصين مجموعة السبع بالامتناع عن اطلاق “ملاحظات غير مسؤولة” وذلك تعقيبا على بيان قمة المجموعة التي عقدت في نهاية الاسبوع الماضي في تارومينا بايطاليا الذي اعربت فيه عن القلق ازاء الوضع في بحر الصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها الاثنين ان “الصين غير راضية اطلاقا ازاء موقف مجموعة السبع من مسائل في بحري الصين الشرقي والجنوبي تحت ستار القانون الدولي”.
واضاف البيان الذي تلاه المتحدث باسم الوزارة لو كانغ ان “بكين تأمل في ان تتوقف مجموعة السبع والدول خارج المنطقة عن القيام بملاحظات غير مسؤولة وان تلعب دورا بناء من اجل السلام والاستقرار في المنطقة”.
وكان قادة مجموعة الدول السبع اعربوا في البيان الختامي السبت عن “القلق ازاء الوضع” في هذين البحرين و”معارضتهم الشديدة لاي أعمال احادية الجانب من شأنها زيادة التصعيد”، على حد وصفهم.

 

 
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