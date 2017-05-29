صرح نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف، بأن ربط كوريا الجنوبية واليابان، بنظام الدفاع الجوي الأميركي العالمي “ثاد”، هو أمرا غير مقبول.

وقال مورغولوف، اليوم الإثنين في المؤتمر الدولي الثالث “روسيا والصين” تحت شعار ” نحو نوعية جديدة من العلاقات الثنائية” “بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لروسيا غير مقبول، ربط كوريا الجنوبية، وفي المستقبل، احتمال ربط اليابان بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمي”.



