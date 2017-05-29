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رقم الخبر: 194786 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: دوليات  
موسكو: ربط كوريا الجنوبية واليابان بنظام الدفاع الجوي الأميركي غير مقبول لروسيا

موسكو: ربط كوريا الجنوبية واليابان بنظام الدفاع الجوي الأميركي غير مقبول لروسيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف، بأن ربط كوريا الجنوبية واليابان، بنظام الدفاع الجوي الأميركي العالمي “ثاد”، هو أمرا غير مقبول.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف، بأن ربط كوريا الجنوبية واليابان، بنظام الدفاع الجوي الأميركي العالمي “ثاد”، هو أمرا غير مقبول.
وقال مورغولوف، اليوم الإثنين في المؤتمر الدولي الثالث “روسيا والصين” تحت شعار ” نحو نوعية جديدة من العلاقات الثنائية” “بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لروسيا غير مقبول، ربط كوريا الجنوبية، وفي المستقبل، احتمال ربط  اليابان بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمي”.

 

 
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