بغداد/نافع الكعبي - توغلت القوات العراقية، الإثنين، داخل أحياء مدينة الموصل القديمة، مقتربة من جامع النوري، الذي أعلن منه زعيم التنظيم، البغدادي (دولة الخلافة) عام 2014، وسط فرار عناصر داعش، تاركين وراءهم أسلحتهم في أرض المعركة، في حين وصلت قوات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية بعد سيطرته على قضاء الحمدانية. فيما أشارت تقارير صحافية عراقية، أمس الإثنين، إلى اقتراب موعد إعلان تحرير مدينة الموصل، ثانى أكبر المدن العراقية، بالكامل من قبضة عصابات داعش الإجرامية، وسط تحضيرات لإحتفال واسع في عموم العراق مع إعلان حسم المعركة وقد وصل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي إلى مدينة الموصل لتفقد قطعات القوات، والتي تمكنت اليوم (الاثنين) من الوصول إلى الحدود السورية، وطرد عناصر جماعة داعش الإرهابية إلى خلف الحدود العراقية. في حين أفادت قيادة عمليات الرافدين بأنها تنفذ خطة أمنية تحسباً لـ «غزوات رمضان» قد يشنها داعش «لحماية المراقد المقدسة والمزارات والجوامع والحسينيات في المحافظات الجنوبية من البلاد.

واندلعت، الإثنين، معارك عنيفة بين القوات العراقية وتنظيم (داعش) الإرهابي، في البلدة القديمة بالساحل الأيمن للموصل، آخر معاقل التنظيم، حيث أكد مصدر عسكري عراقي، في تصريح صحافي، أنّ القوات المشتركة تحاول التقدّم داخل أكثر الأماكن تعقيداً في المدينة القديمة، بدعم من الطيران المروحي العراقي والدولي، في الوقت الذي تستخدم فيه عناصر (داعش) سيارات مفخخة مركونة، أو بواسطة انتحاريين، لإعاقة هذا التقدّم.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، خلال تصريح صحافي: إن القوات العراقية تمكّنت من قتل 26 عنصراً من داعش، وتدمير عجلتين مفخختين، وتفكيك عدد من المنازل المفخخة، لافتاً إلى قيام قواته بقصف عشرات الأهداف المتحركة والثابتة للتنظيم.

من جانبه، أعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي، الاثنين، ان قواته حررت 49 حياً سكنيا في ايمن الموصل ضمن المهام الموكلة اليها، فيما أكدت انها قتلت 119 عنصرا من التنظيم غالبيتهم مسلحون اجانب في حي الصحة الاولى بالمدينة.

واضاف الاسدي: إن حي الصحة مترابط مع حي الزنجيلي الذي هو من مهمة قوات الرد السريع مهمتها تحرير الزنجيلي وقواتنا مهمة تحرير حي الصحة الأولى، مشيرا الى وجود تنسيق بين جميع المحاور المتقدمة.

وتابع الاسدي: إن المعارك شديدة ولكننا قتلنا في اليوم الأول 51 عنصرا من داعش واليوم 68 آخرين، لافتا الى ان جميع من يقاتل الان هم من عناصر داعش الأجانب ولا يوجد بينهم عنصر محلي.

واكد الاسدي: سجلنا نزوحا من الموصل القديمة اتجاه حي الصحة ووفرنا سيارات بخطوط الصد وفتحنا ممرات آمنة لنقلهم، لافتا الى ان التنظيم يستهدف النازحين بشكل مباشر.

* العامري يعلن عبر السومرية وصول قوات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية

من جانبه اعلن امين عام منظمة بدر هادي العامري، الاثنين، عن وصول قوات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية، فيما اكد انه سيتم البدء بعملية عسكرية لتطهير الحدود.

وقال العامري في حديث للسومرية نيوز: إن قوات الحشد الشعبي وصلت الى الحدود العراقية السورية، مبينا ان هذه القوات تمركزت بقرية ام جريص الواقعة على الحدود.

واضاف العامري ان هذه المنطقة خاضعة ضمن مسؤولية الحشد الشعبي من ابناء شمر والتي هي من مسؤولية النائب عبد الرحيم الشمري، مشيرا الى اننا واقفين الان في هذه المنطقة التي تعتبر المنفذ الحدودي باتجاه سوريا.

واكد العامري غدا سنبدأ بعملية تطهير الحدود العراقية السورية انطلاقا من ام جريص باتجاه قضاء القائم.

واكد القيادي ب‍الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الأحد، ان قوات الحشد تمكنت من تحرير مناطق واسعة تبعد 20 الى 25 كم عن الحدود العراقية السورية، مشيرا الى استمرار العمليات باتجاه الحدود.

* عناصر داعش يفرون ويتركون أسلحتهم

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: أحرزنا تقدماً وسيطرنا على أهداف حيوية في حي الزنجيلي، بعد أن نشرت قطعاتنا مضادات للعجلات المدرعة والمفخخة في عمق 300 متر وسط الحي»، وأضاف: إن عناصر داعش يفرون ويتركون أسلحتهم، وسيطرنا على مضافات ومركز إعلامي، فيما تستهدف مدفعية الميدان دفاعات العدو شمال المدينة القديمة».

وأفاد مصدر أمني بأن «اشتباكات ضارية دارت في محيط المستشفى العام بعد تطويقه في حي الشفاء، وتعرضت قوات الرد السريع والجيش لبعض الخسائر في معارك مجمع مباني مدينة الطب، في هجمات انتحارية مباغتة من عناصر التنظيم، ما أجبرها على التراجع موقتاً»، مشيراً إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب سيتمكن من السيطرة على حي الصحة قريباً جداً».

* واشنطن تقر بسقوط مدنيين بالحرب على الارهاب

وفي سياق متصل، أقر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بأنّه لا مفرّ من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي تخوضها بلاده على (الإرهابيين) في العراق وسورية، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها من الناحية الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرورات العسكرية لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين.

* جنرال ميداني: معركة الموصل باتت في فصلها الأخير

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، العميد الركن يحيى الزبيدي، في تصريح صحافي: من الناحية العسكرية باتت المدينة تحت السيطرة بشكل كامل، فالأحياء التي يتحصّن فيها داعش محاصرة، وأفراد التنظيم باتوا غير فاعلين فيها، مؤكداً أن المعركة باتت في فصلها الأخير بعد نحو 8 أشهر من بدايتها. أما قائد عمليات الجيش في نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، فرجّح أن تُحسم المعركة خلال أيام معدودة، وأضاف الجبوري: إن التقدّم مستمر وسط حالة تراجع لأفراد داعش، وفي حال استمر التقدّم في الأحياء الثلاثة فإن إعلان تحرير الموصل بشكل كامل سيكون خلال أيام قليلة.

* العبادي يصل الى الموصل

هذا وقد وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مدينة الموصل حيث أمر بالبدء في التحضير لاحتفال واسع في البلاد مع إعلان تحرير الموصل، ويتفقد القطعات العسكرية التي تقوم بتحرير المدينة.

وأكد مسؤول عراقي في بغداد في تصريح صحافي، بدء تحضيرات واسعة للاحتفال بتحرير الموصل،. وستكون التحضيرات التي ستقام في بغداد وعدد من محافظات الجنوب بالتزامن مع وصول العبادي إلى الموصل التي سيُعلن منها بيان التحرير.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن البدء بعمليات تطهير (واسعة) شمال وجنوب قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار ووضع خطة متكاملة لتأمين الحدود العراقية السورية، معتبراً أن جميع الخطط العسكرية (عراقية خالصة).

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة السيطرة على الحدود مع سوريا وتحرير عنه وراوه والمناطق الحدودية.

* إلقاء منشورات على الأحياء غير المحررة في الموصل

وفي السياق ذاته، أكدت خلية الإعلام الحربي، الاثنين، أن طائرات القوة الجوية ألقت آلاف المنشورات على مناطق الموصل القديمة والزنجيلي والشفاء والصحة في الساحل الأيمن للموصل.

وأفاد بيان للخلية، بأن المنشورات تحث المواطنين على الخروج باتجاه قواتنا الأمنية من خلال الممرات الآمنة من اجل سلامتهم.

* المعموري: داعش بدأ بإحراق الأرشيف الاسود في البعاج

وكشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، الاثنين، أن تنظيم (داعش) بدء بإحراق ما سماه (الارشيف الاسود) في قضاء البعاج غربي محافظة نينوى، فيما اكد أن حرق الارشيف مؤشر واضح على انهيار كبير للتنظيم.

وقال المعموري في حديث صحافي: إن تنظيم داعش بدء، منذ صباح الاثنين، باحراق اطنان من ارشيف دواوينه الرئيسية ومنها الحسبة والامنية في ساحات قريبة من المناطق السكنية بعد اخلاء مقراته.

واضاف المعموري: إن حرق الارشيف من قبل داعش يأتي لمنع كشف جرائمه السوداء بحق المدنيين اضافة الى محاولة طمس هوية مؤيديه وداعميه ممن ساندوا التنظيم في ارتكاب جرائمه بحق الابرياء، مؤكدا أن حرق الارشيف مؤشر واضح على انهيار كبير في صفوف داعش.

وبين المعموري أن معركة تحرير البعاج ستنهي قريبا جدا خاصة بعد تنامي موجات الهروب للقيادات البارزة في داعش خارج القضاء مع قرب المعركة من حدودها.

* داعش يستخدم النساء الانتحاريات غربي الموصل

ذكرت صحيفة (ديلي كولر) الأمريكية، الاثنين، أن عصابات داعش بدأت بوضع عناصرها النسائية على خط المواجهة مع القوات الأمنية العراقية في محاولة لعرقلة التقدم الكبير الذي تحرزه هذه القوات باتجاه آخر معاقل التنظيم الإرهابي غربي الموصل.

وأضافت الصحيفة الأمريكية إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها تنظيم داعش الإرهابي إلى استخدام النساء في تنفيذ الهجمات الانتحارية، حيث أن الفرع الإفريقي لداعش والمسمى (بوكو حرام)، كان مشهوراً هو الآخر بمهاجمته الأهداف المدنية باستخدام النساء الإنتحاريات، مشيرة إلى أن التنظيم الإرهابي صعّد من استخدامه للانتحاريين في المعركة الجارية لتحرير مناطق غربي الموصل، التي وصلت ذروتها في بعض الفترات إلى الدفع بموجات من الانتحاريين ضد القوات الأمنية التي تقاتل في الشوارع الضيقة للمدينة.

* تدمير معمل تفخيخ لداعش في راوه

في غضون ذلك، افاد مصدر عسكري في الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار، الاثنين، بأن طيران التحالف الدولي دمر معمل تفخيخ لتنظيم (داعش) في راوه غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن طيران التحالف الدولي قصف، معمل تفخيخ العجلات لتنظيم داعش في مدينة راوه، ( 230كم غرب الرمادي)، غربي محافظة الأنبار.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن القصف اسفر عن تدمير معمل التفخيخ وقتل عدد من الإرهابيين في داخله.

* تأهب أمني في المحافظات الجنوبية تحسباً لـ (غزوات رمضان)

كشفت قيادة عمليات الرافدين، الاثنين، عن نية تنظيم (داعش) استهداف المحافظات الجنوبية خلال شهر رمضان، فيما اشارت الى استنفار الاجهزة الامنية لافشال ذلك.

وقال قائد العمليات اللواء علي ابراهيم المكصوصي في بيان: إن المعلومات الاستخبارية المتوفرة تفيد بنوايا مجاميع داعش الارهابية في استهداف المحافظات الجنوبية ومنها المحافظات الواقعة ضمن قاطع عمليات الرافدين وهي محافظات واسط وذي قار والمثنى وميسان بعجلات مفخخة واحزمة ناسفة خلال شهر رمضان، معتبرا ان ذلك محاولات بائسة للتغطية على هزائمهم في معارك النصر والتحرير.

واضاف المكصوصي: استفرنا كل جهود قواتنا العسكرية والامنية لتفويت الفرصة على الارهابيين في النيل من المواطنين الابرياء وافشال جميع مخططاتهم الارهابية، مشددا على ضرورة متابعة عمل السيطرات الخارجية وان يكون الانذار فيها بحالته القصوى طيلة رمضان وخصوصا في وقتي الفطور والسحور.

وفي النجف الأشرف، أفادت مديرية الشرطة بأنها تنفذ خطة أمنية تحسباً لـ «غزوات رمضان» «لحماية المراقد والمزارات والجوامع والحسينيات، وتسهيل ممارسة الشعائر الدينية والعبادات الخاصة بالشهر الكريم على مدى ٢٤ ساعة، تشارك في تنفيذها أفواج الطوارئ وقوات سوات ودوريات النجدة وبقية الأجهزة الأمنية».

* صحيفة سعودية: امير قطر يدعم الحشد الشعبي بـ 500مليون دولار

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، ان وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي تحويل مبلغ 500 مليون دولار المخصص لإطلاق سراح القطريين، هدية من الدوحة لدعم الحشد الشعبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها: إن وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني الذي التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد الأسبوع الماضي، وطلب تحويل مبلغ 500 مليون دولار المخصص لإطلاق سراح القطريين، هدية من الدوحة لدعم الحشد الشعبي.