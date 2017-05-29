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رقم الخبر: 194784 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: دوليات  
الخارجية الروسية: نحتفظ بحق الرد على إبعاد إستونيا لدبلوماسيين روس

الخارجية الروسية: نحتفظ بحق الرد على إبعاد إستونيا لدبلوماسيين روس

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، اليوم الإثنين، ان موسكو تحتفظ بحق الرد على إبعاد إستونيا لدبلوماسيين روس.

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، اليوم الإثنين، ان موسكو تحتفظ بحق الرد على إبعاد إستونيا لدبلوماسيين روس.
وقال تيتوف للصحفيين، رداً على سؤال فيما إذا كانت روسيا سترد على الدبلوماسيين الإستونيين “لقد صدر بيان بأننا تحتفظ بحق الرد على العمل الاستفزازي للسلطات الإستونية، واستطيع التأكيد مرة أخرى انه لن يبقى من دون رد، لأنه وعلى صعيد العلاقات بين الدول دائما يتم العمل على مبدئ المعاملة بالمثل”.

 

 
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