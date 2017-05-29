اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي المعارض أن زيارة الرئيس الروسي المزمعة إلى فرنسا سوف تسهم في تحسين العلاقات بين باريس وموسكو.

وأضافت في حديث لراديو RTL أنه لا يمكننا تجاهل حقيقة أن فرنسا هي المسؤولة بشكل أو بآخر عمّا يحدث في سوريا نظرا لرفض باريس التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار التي جلست إليها روسيا، كما هي مسؤولة عن الفوضى التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن باريس في انتظار وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة غير رسمية فيما ذكر الكرملين أن الزعيمين سوف يبحثان جملة من القضايا الملحة بما فيها العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا وسوريا.



