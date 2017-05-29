  • الإثنين ٣ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194782 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: دوليات  
لوبان: فرنسا مسؤولة بشكل أو بآخر عمّا تشهده سوريا وليبيا

لوبان: فرنسا مسؤولة بشكل أو بآخر عمّا تشهده سوريا وليبيا

اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي المعارض أن زيارة الرئيس الروسي المزمعة إلى فرنسا سوف تسهم في تحسين العلاقات بين باريس وموسكو.

اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” الفرنسي المعارض أن زيارة الرئيس الروسي المزمعة إلى فرنسا سوف تسهم في تحسين العلاقات بين باريس وموسكو.
وأضافت في حديث لراديو RTL أنه لا يمكننا تجاهل حقيقة أن فرنسا هي المسؤولة بشكل أو بآخر عمّا يحدث في سوريا نظرا لرفض باريس التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار التي جلست إليها روسيا، كما هي مسؤولة عن الفوضى التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن باريس في انتظار وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة غير رسمية فيما ذكر الكرملين أن الزعيمين سوف يبحثان جملة من القضايا الملحة بما فيها العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا وسوريا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1183 sec