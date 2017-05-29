اشار رئيس خلية الازمة للقوة البرية العميد شيرزاد علي بور عن انجاز 68 عملية اغاثة من قبل خلية الازمة للجيش خلال العام المنصرم مشيرا الى إعداد 13 ألف جندي لتقديم خدمات الاغاثة في حال وقوع زلزال في طهران.

واستعرض العميد علي بور الوضع الجغرافي للبلاد ووقوعها على صدع زلزالي يعرضها لهزات متكررة وقال ان ايران تعد عاشر دولة من حيث العرضة للكوارث كما تعد سادس دولة من حيث تعرضها للزلازل في العالم وان نحو 83 بالمئة من اراضي البلاد معرضة للزلزال وان سبعين بالمئة من مساحة البلاد تقع على حافة فوالق فعالة فيما تقع 600 مدينة على خط الصدع الزلزالي كما تقع 24 مدينة كبيرة بينها طهران في المناطق الاكثر خطورة .

ولفت الى ان البلاد تتعرض بشكل متوسط الى زلزال متوسط بقوة 4 درجات على مقياس ريختر كما تتعرض لثلاث هزات بقوة 5 ريختر كل ثلاث سنوات وهزة بقوة 7 ريختر كل 10 اعوام .

وتطرق الى تفقد قائد الثورة الاسلامية للمناطق التي تعرضت للزلازل عام 2003 وقال ان القائد اوصى بتشكيل لجنة داخل الحكومة تعنى بادارة الازمات في البلاد وعلى هذا الاساس تم تشكيل خلية الازمة داخل وزارة الداخلية كما قامت القوة البرية في هذا السياق بتاسيس افواج الكوارث .