اعلن نائب وزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد يزور روسيا بعد انتخاب الحكومة البريطانية.

اعلن نائب وزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد يزور روسيا بعد انتخاب الحكومة البريطانية.

وقال تيتوف في سياق رده عن زيارة جونسون الى روسيا “في بريطانيا مطلع يونيو ستكون انتخابات برلمانية، لذلك انا واثق من انه يمكن العودة الى هذا الموضوع بعد تشكل الحكومة البريطانية الجديدة”.



