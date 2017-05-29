أعلنت إدارة الإعلام والاتصالات العامة في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مناورات مشتركة لوحدات المهمات الخاصة في القوات المظلية الروسية وقوات العمليات الخاصة في بيلاروس، ستجري في تشرين الأول /أكتوبر 2017، في ميادين التدريب البيلاروسية.
وجاء في البيان ” من المقرر عقد التدريبات الثنائية المشتركة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، في ميادين التدريب المنتشرة في مناطق بوخوفيتشسك و أوسيبوفيتشسك ومينسك في بيلاروس. و يشارك في التدريبات وحدات من لواء مستقل للمهمات الخاصة من القوات المظلية الروسية ولواء مستقل لقوات العمليات الخاصة في بيلاروس” .