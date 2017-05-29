أعلنت إدارة الإعلام والاتصالات العامة في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مناورات مشتركة لوحدات المهمات الخاصة في القوات المظلية الروسية وقوات العمليات الخاصة في بيلاروس، ستجري في تشرين الأول /أكتوبر 2017، في ميادين التدريب البيلاروسية.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصالات العامة في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مناورات مشتركة لوحدات المهمات الخاصة في القوات المظلية الروسية وقوات العمليات الخاصة في بيلاروس، ستجري في تشرين الأول /أكتوبر 2017، في ميادين التدريب البيلاروسية.

وجاء في البيان ” من المقرر عقد التدريبات الثنائية المشتركة في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، في ميادين التدريب المنتشرة في مناطق بوخوفيتشسك و أوسيبوفيتشسك ومينسك في بيلاروس. و يشارك في التدريبات وحدات من لواء مستقل للمهمات الخاصة من القوات المظلية الروسية ولواء مستقل لقوات العمليات الخاصة في بيلاروس” .



