أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على إرهابي مسلح وصفته بـ “الخطير”، والقبض على آخر في منطقة السلطانية بولاية القصرين وسط غربي البلاد.

وأكدت الداخلية التونسية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أنه هذه العملية جاءت في سياق عمل أمني استباقي، تم خلاله القضاء على الإرهابي واعتقال مرافق له ومصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى أحزمة ناسفة.

وكشفت الوزارة أن هذه الأسلحة كانت معدة لاستعمالها في عمليات مسلحة خلال شهر رمضان.



