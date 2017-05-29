  • الإثنين ٣ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194770 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: عربيات  
تونس: الأمن يقتل إرهابيا ويعتقل آخر بولاية القصرين

تونس: الأمن يقتل إرهابيا ويعتقل آخر بولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على إرهابي مسلح وصفته بـ “الخطير”، والقبض على آخر في منطقة السلطانية بولاية القصرين وسط غربي البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على إرهابي مسلح وصفته بـ “الخطير”، والقبض على آخر في منطقة السلطانية بولاية القصرين وسط غربي البلاد.
وأكدت الداخلية التونسية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، أنه هذه العملية جاءت في سياق عمل أمني استباقي، تم خلاله القضاء على الإرهابي واعتقال مرافق له ومصادرة  كميات من الأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى أحزمة ناسفة.
وكشفت الوزارة  أن هذه الأسلحة كانت معدة لاستعمالها في عمليات مسلحة خلال شهر رمضان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6986 sec