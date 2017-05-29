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رقم الخبر: 194768 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: محليات  
المرجع نوري همداني: العدو يحاول ضرب ثورتنا وعقائدنا من الجذور

المرجع نوري همداني: العدو يحاول ضرب ثورتنا وعقائدنا من الجذور

أكد أحد مراجع الدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان العدو يحاول ضرب ثورتنا وعقائدنا من الجذور، مطالبا المسؤولين بدراسة وثيقة "اليونسكو 2030" التعليمية بدقة.
ولدى استقباله عددا من الناشطين في المجال الثقافي من محافظة مازندران، يوم الاثنين، قال آية الله حسين نوري همداني: ان البلد القائم على اساس ثقافة الاسلام وأهل البيت عليهم السلام وثقافة الجهاد والشهادة، لن يرى الذل أبدا.. وبهذه الثقافة أوصل الإمام الخميني الراحل (رض) الثورة الى مرحلة جني الثمار.
واضاف: ان العدو ايضا يبذل كل جهوده ومحاولاته ليستهدف الثقافة، لكي يضرب ثورتنا وعقائدنا من الجذور.
وأشار آية الله نوري همداني الى "وثيقة اليونسكو 2030" التعليمية، وقال: لقد دعوت الخبراء مرارا ليشرحوا الموضوع، وعندما يقرأ الانسان بنود هذه الوثيقة يتألم كثيرا، ويتساءل: من مستعد للقبول بهذه الوثيقة؟
وتابع: ان هذه الوثيقة لا تتلاءم مع ثقافتنا وديننا وحتى مع ايرانيتنا.. انها تمثل محاولة جادة للتغلغل، ولا يمكن القبول بالتبريرات التي يقوم بها البعض.
وطالب آية الله نوري همداني المسؤولين والجهات المعنية بدراسة هذه الوثيقة بدقة، بمن فيهم: المجلس الاعلى للثورة الثقافية واللجنة التعليمية بمجلس الشورى الاسلامي وجميع النواب، لئلا تُتّخذ خطوة تتنافى مع الدين والثورة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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