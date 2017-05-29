يُموّل الهلال الأحمر الإيراني، مشروعًا لإفطار الصائمين في قطاع غزة المحاصر، سيقدم بموجبه 250 ألف وجبة، ويستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وقال أحد القائمين على المشروع الدكتور رامي أبو حمزة لوكالة أنباء فارس:" إن المشروع سيستهدف آلاف الأسر في قطاع غزة أبرزها ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، وأصحاب البيوت المدمرة، والعمال العاطلين، والفقراء".

وأشار إلى أن هذه المنحة الإيرانية تستهدف كافة مدن قطاع غزة، وتأتي للتخفيف من آثار الحصار الإسرائيلي الخانق.

وبيّن أبو حمزة أن المشروع سيعتمد في توزيع الوجبات على قوائم جرى مسحها ميدانيًا للتأكد من كونها ستصل لمستحقيها، منوهًا إلى أن هذا الجهد سيكون له بصمة كبيرة في الشارع الفلسطيني، لكونه سيطرق بيوت أسر متضررة بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وعن آلية توزيع الوجبات، أوضح أن المشروع سيقدم وجبات مطهية في مطابخ ومطاعم معروفة ومشهود بتميزها، في أيام معينة خلال الأسبوع، وأيام أخرى سيقدم فيها وجبات من الأسماك واللحوم ستوزع غير مطهية، هذا إلى جانب التمور والألبان والعصائر.

ونوه أبو حمزة إلى أنهم راعوا في تنفيذ المشروع أن يكونوا عند ثقة الجمهور المستهدف، بحيث تصلهم وجبات منوعة ومميزة، فواجبهم علينا – كما قال - أن نهتم بهم ونقدم لهم كل ما نستطيع، فهؤلاء أعزاء علينا لكونهم الذين يدفعون ضريبة المقاومة والتحرير.