أبلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني مجلس الشورى الاسلامي لائحة انضمام ايران الى اتفاقية التعاون المختبري في آسيا - اوقيانيا.

وأبلغ روحاني هذه اللائحة الى مجلس الشورى الاسلامي لاجتياز الاجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء الايراني قد صادق على لائحة انضمام ايران الى اتفاقية التعاون المختبري في آسيا - اوقيانيا باقتراح من المؤسسة الوطنية الايرانية للمواصفات القياسية في 8 آذار/ مارس الماضي.

ويشار الى ان هذه اللائحة التي صادق عليها مجلس الوزراء تصب في سياق الحضور الناشط والهادف للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنظمات والاوساط الدولية والاقليمية والاستفادة منها في مجالات تأمين المصالح الوطنية الايرانية.

في سياق آخر هنّأ الرئيس روحاني نظيره الهام عليوف والحكومة والشعب في جمهورية آذربايجان باليوم الوطني لهذا البلد.

وفي برقية وجهها روحاني لنظيره في جمهورية آذربايجان الهام عليوف يوم الاثنين ورد فيها ان الطاقات الهائلة في البلدين وكذلك القواسم المشتركة بين الشعبين على الصعد التاريخية والثقافية والدينية صنعت فرصا قلّ نظيرها في مجال الارتقاء بالتعاون والعلاقات بين البلدين في سياق المصالح المشتركة.

واعرب روحاني عن ثقته باتخاذ خطوات كبرى بالنظر لهذه المجالات القيمة ما يصنع آفاقا واعدة على صعيد تنمية التعاون بين البلدين.

وفي ختام البرقية دعا الله تعالى بالصحة والسلامة لنظيره والتقدم والشموخ للشعب في جمهورية آذربايجان.