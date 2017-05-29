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رقم الخبر: 194763 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
عجز ميزان مصر التجاري يهبط 48% في 4 أشهر
مع تقلص الواردات

عجز ميزان مصر التجاري يهبط 48% في 4 أشهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، ان عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 بالمئة على أساس سنوي إلى 493ر8 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان الصادرات زادت 14 بالمئة إلى 438ر7 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان، في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 931ر15 مليار دولار.

وعزا طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحسن التجارة الخارجية المصرية إلى (ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة (مما أدى إلى) زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج).

لكن ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري لدى أرقام كابيتال، قالت لرويترز: ان تراجع الواردات قد يكون لأن الأشهر المقابلة من 2016 كان بها نقص في الدولار، وبالتالي تراجع للواردات بجانب هدوء الاستثمار المباشر بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت أسعار الطاقة. ووافق مجلس النواب المصري، في وقت سابق من هذا الشهر، على قانون جديد للاستثمار بعد خلافات مع الحكومة على بعض المواد. ولم تنته وزارة الاستثمار من وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد.

وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع. وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.

 
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