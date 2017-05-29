هبطت بورصتا السعودية ودبي، في نهاية تداولات يوم الأحد، نحو أدنى مستوياتهما في أكثر من 6 أشهر، وسط هبوط معظم أسواق المنطقة باستثناء صعود طفيف في أسواق قطر ومصر والبحرين.

وأغلق مؤشر السعودية الرئيسي (تأسي) منخفضاً بنحو 29ر1 بالمائة ليغلق عند 6783 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 23 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. وأغلق مؤشر السوق الموازية للبورصة السعودية على تراجع أيضاً، فاقداً نحو 09ر41 نقطة (1 بالمائة)، عند مستوى 7ر4053 نقطة.

وتراجعت سوق دبي بنسبة 01ر1 بالمائة وصولاً إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر عند 3293 نقطة. وأوضح أسامة السدمي، خبير أسواق المال العربية، بأن عصفت ضغوط بيعية مكثفة بأداء سوق دبي والسعودية نحو أدنى مستوياتهما في أكثر من 6 أشهر، لاسيما مع تضرر معنويات المستثمرين جراء عدم صعود النفط، بعد تمديد إتفاق خفض الإنتاج وكذلك المخاوف بشأن تصاعد حدة التوترات بين قطر ودول خليجية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، إلى مابعد يونيو/ حزيران لتنتهي في مارس/ آذار 2018. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز الأسبوع الماضي بنسبة 7ر2 بالمائة، إلى 15ر52 دولار للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأميركي (نايمكس) تسليم يوليو/ تموز بنسبة 7ر1 بالمائة، لتغلق عند 8ر49 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 45ر0 بالمائة إلى 4496 نقطة مع تراجع أسهم (دانة غاز) و(منازل) و(الاتحاد الوطني) و(أغذية) و(الدار العقارية) و(أبوظبي الإسلامي) بنسب بين 88ر4 بالمائة و83ر0 بالمائة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 57ر0 بالمائة إلى 6649 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 3ر0 بالمائة، فيما انخفض مؤشر (كويت 15) للأسهم القيادية بنسبة 2ر0 بالمائة، لتواصل المؤشرات الثلاثة انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 3ر0 بالمائة إلى 5386 نقطة مع نزول أسهم (الوطنية العمانية) بنسبة 7ر3 بالمائة، و(صناعة مواد البناء) بنسبة 33ر3 بالمائة، و(المها للتسويق) بنسبة 78ر2 بالمائة. وانخفضت بورصة الأردن بنسبة محدودة بلغت بنسبة 01ر0 بالمائة إلى 2156 نقطة مع تراجع بعض الأسهم القيادية. في المقابل، صعدت بورصة مصر بنسبة 86ر0 بالمائة إلى 13207 نقطة، مدعومة بمشتريات قوية للمصريين والأجانب قابلها مبيعات للعرب. فيما زادت بورصة قطر بنسبة 62ر0 بالمائة إلى 10123 نقطة مع صعود أسهم (قطر الوطني) و(بروة العقارية) و(مصرف الريان) بنحو 375ر1 و18ر1 بالمائة و01ر1 بالمائة على التوالي.

وجاءت بورصة البحرين على ارتفاع بنسبة 24ر0 بالمائة إلى 1317 نقطة مع صعود أسهم (الإثمار القابضة) بنسبة 57ر3 بالمائة، و(بتلكو) بنسبة 54ر1 بالمائة، و(الأهلي المتحد) بنسبة 75ر0 بالمائة.