دخول السيارات العراقية منطقة أروند الحرة من دون تأشيرة أعلن مدير عام منطقة (أروند) الحرة الايرانية عن إعداد إتفاق بين المنطقة ومحافظة خوزستان من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى حول حرية تنقل السيارات العراقية في المنطقة الحرة من دون الحصول على تأشيرة.