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رقم الخبر: 194759 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: اقتصاد  
دخول السيارات العراقية منطقة أروند الحرة من دون تأشيرة

دخول السيارات العراقية منطقة أروند الحرة من دون تأشيرة

أعلن مدير عام منطقة (أروند) الحرة الايرانية عن إعداد إتفاق بين المنطقة ومحافظة خوزستان من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى حول حرية تنقل السيارات العراقية في المنطقة الحرة من دون الحصول على تأشيرة.

وقال اسماعيل زماني: انه من خلال توقيع هذه الاتفاقية، سوف يمكن للمركبات العراقية التوجه من دون تأشيرة الى منطقة أروند الحرة، لكن دخولها سائر الأراضي الايرانية يتطلب من أصحابها الحصول على تأشيرة. وأوضح ان هذا من شأنه تنشيط صناعة السياحة في مدينتي آبادان وخرمشهر الايرانيتين وجذب السياح من بلد الجوار.

 
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