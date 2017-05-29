أنجولا تؤكد خضوع الرئيس لفحوص في إسبانيا أكدت أنجولا لأول مرة يوم الاثنين، وجود الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس (74 عاما) ، في إسبانيا لأسباب طبية، ودوس سانتوس هو رئيس أنجولا منذ 38 عاما.