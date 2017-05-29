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رقم الخبر: 194757 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
أنجولا تؤكد خضوع الرئيس لفحوص في إسبانيا

أنجولا تؤكد خضوع الرئيس لفحوص في إسبانيا

أكدت أنجولا لأول مرة يوم الاثنين، وجود الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس (74 عاما) ، في إسبانيا لأسباب طبية، ودوس سانتوس هو رئيس أنجولا منذ 38 عاما.

 وقال وزير الخارجية جورجيس تشيكوتي لراديو (إر.إف.إي) الفرنسي: إن دوس سانتوس ليس بخير ولكنه قلل من المخاوف على صحته ورفض تأكيد تقارير إعلامية محلية خاصة بأنه تعرض لجلطة. وقال: كما تعلمون هناك لحظات في حياة الجميع لا نشعر فيها أننا بخير، ولكنه في حال جيدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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