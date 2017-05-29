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رقم الخبر: 194756 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
الحكومة الإيرانية بصدد تحسين المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة
بواقع 5 أضعاف

الحكومة الإيرانية بصدد تحسين المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن مخطط لتحسين المستوى المعيشي لعشرة ملايين ايراني من الطبقة الفقيرة بواقع 5 أضعاف.

وأوضح نوبخت، اليوم الاثنين، في حديث لوكالة أنباء فارس: ان معونات الدعم النقدي والرواتب لهذه الطبقة تضاعفت بواقع 4ر3 مرة حالياً. وبيّن بأن هذا العام استطعنا مضاعفة المعونات النقدية للطبقة الفقيرة بواقع 3 مرات ولا توجد مشاكل بهذا الشأن، كما أن بالإمكان منح زيادة مماثلة العام المقبل، حيث ان هذه المبالغ ليست كبيرة وقابلة للتحقيق عبر الموازنة العامة.

وفي معرض رده على استفسار حول مصادر هذه الموارد، بيّن نوبخت بأنها ستؤمن عبر مبالغ الدعم حيث إن قيمة المحروقات لن تشهد زيادة هذا العام، كما انه يجب ادارة موضوع الدعم النقدي بشكل عام.

 
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