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رقم الخبر: 194755 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:10 الاقسام: اقتصاد  
المزارعون الإيرانيون يوفرون أكثر من 2ر1 مليون طن من القمح
منذ بدء موسم الحصاد

المزارعون الإيرانيون يوفرون أكثر من 2ر1 مليون طن من القمح

أعلن مسؤول تنفيذ مشروع إنتاج القمح بوزارة الجهاد الزراعي الايرانية عن استمرار عملية شراء القمح من المزارعين من 16 محافظة ايرانية.

وقال اسماعيل اسفندياربور، في تصريح أدلى به يوم الأحد: انه منذ بدء موسم الحصاد ولحد الآن تم شراء مليونين و100 ألف طن من القمح بقيمة 17 ألفاً و500 مليار ريال في منظومة شركة الحبوب. وأضاف اسفندياربور: ان مليونين و560 ألف طن من القمح قد تم حصده في مختلف المحافظات الايرانية لحد الآن وما تزال عمليات الحصاد مستمرة. وتابع: ان محافظة خوزستان تعد الأولى في إنتاج القمح لحد الآن، حيث تم حصد مليون و635 ألف طن لحد الآن، فيما تأتي محافظتي فارس وايلام في المرتبتين الثانية والثالثة.

يشار الى أن ايران حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح مع فائض تصديري منذ أعوام بفضل خطط وزارة الجهاد الزراعي.

 
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