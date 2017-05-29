وقال اسماعيل اسفندياربور، في تصريح أدلى به يوم الأحد: انه منذ بدء موسم الحصاد ولحد الآن تم شراء مليونين و100 ألف طن من القمح بقيمة 17 ألفاً و500 مليار ريال في منظومة شركة الحبوب. وأضاف اسفندياربور: ان مليونين و560 ألف طن من القمح قد تم حصده في مختلف المحافظات الايرانية لحد الآن وما تزال عمليات الحصاد مستمرة. وتابع: ان محافظة خوزستان تعد الأولى في إنتاج القمح لحد الآن، حيث تم حصد مليون و635 ألف طن لحد الآن، فيما تأتي محافظتي فارس وايلام في المرتبتين الثانية والثالثة.

يشار الى أن ايران حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح مع فائض تصديري منذ أعوام بفضل خطط وزارة الجهاد الزراعي.