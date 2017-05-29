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رقم الخبر: 194753 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: اقتصاد  
إستئناف عملية صناعة السيارات الكورية في إيران

إستئناف عملية صناعة السيارات الكورية في إيران

تزامناً مع تنفيذ الإتفاق النووي، عادت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إلى إيران، وتسعى حالياً لتوسيع نطاق نشاطاتها في صناعة السيارات الإيرانية .

وكانت هيونداي تتواجد في إيران خلال العقد الماضي وبعض منتجاتها نظير سيارات (هيونداي فيرنا) و(افانته) كانت تنتج داخل البلاد، ولكن غادرت الشركة إيران خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات المفروضة ضد طهران وتوقفت عملية إنتاجها لهذه السيارات .

وبعد تنفيذ الإتفاق النووي، استأنفت عملية عودة الشركات الدولية لصناعة السيارات إلى إيران وعقب ذلك عادت شركات مثل بيجو وسيتروين وهيونداي إلى إيران. واستأنفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية نشاطاتها في إيران بإنتاج سيارات من طراز (آي10) و(آي20) وتسعى حالياً لتوسيع نطاق نشاطاتها في إيران، وبحسب البيانات سيبدأ إنتاج سيارات (هيونداي اكسنت) في إيران.

وتعتزم شركة بيجو في الجولة الحديثة من نشاطاتها في إيران إنتاج سيارات بيجو ۲۰۰۸ و۳۰۱ و۲۰۸ وقد بدأت عملية الإنتاج الكثيف لسيارات بيجو ۲۰۰۸ منذ قبل أسبوعين. كما تعتزم سيتروين صناعة منتجاتها الجديدة في إيران ومن المقرر أن تبدأ صناعة أول منتجاتها خلال الأشهر المقبلة.

 
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