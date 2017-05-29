  • الإثنين ٣ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194752 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:10 الاقسام: اقتصاد  
إزدياد حجم صادرات السلع الإيرانية بنسبة 38%

إزدياد حجم صادرات السلع الإيرانية بنسبة 38%

أعلن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة، ارتفاع حجم صادرات السلع الإيرانية 38% و5ر3% قيمة ووزناً في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017). وتابع: ان القيمة المضافة للصادرات الإيرانية أيضاً ارتفعت من 9% إلى 17% خلال هذه الفترة.

وصرح رئيس جمعية مصدري الخدمات التقنية والهندسية، محمدرضا أنصاري، انه يمكننا إعادة فتح الأسواق الدولية التي فقدنا معظمها بسبب العقوبات الجائرة المفروضة ضد البلاد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0596 sec