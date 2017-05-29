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|رقم الخبر: 194752
|تاريخ النشر: أيار 29, 2017
|الوقت: 17:10
|الاقسام: اقتصاد
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إزدياد حجم صادرات السلع الإيرانية بنسبة 38%
أعلن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة، ارتفاع حجم صادرات السلع الإيرانية 38% و5ر3% قيمة ووزناً في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017). وتابع: ان القيمة المضافة للصادرات الإيرانية أيضاً ارتفعت من 9% إلى 17% خلال هذه الفترة.
وصرح رئيس جمعية مصدري الخدمات التقنية والهندسية، محمدرضا أنصاري، انه يمكننا إعادة فتح الأسواق الدولية التي فقدنا معظمها بسبب العقوبات الجائرة المفروضة ضد البلاد.
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