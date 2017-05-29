إزدياد حجم صادرات السلع الإيرانية بنسبة 38% أعلن نائب رئيس منظمة تنمية التجارة، ارتفاع حجم صادرات السلع الإيرانية 38% و5ر3% قيمة ووزناً في العام الإيراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار 2017). وتابع: ان القيمة المضافة للصادرات الإيرانية أيضاً ارتفعت من 9% إلى 17% خلال هذه الفترة.