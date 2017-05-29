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رقم الخبر: 194751 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
زنكنة: مناقصة حقل آزادكان النفطي قيد التنفيذ

زنكنة: مناقصة حقل آزادكان النفطي قيد التنفيذ

قال وزير النفط بيجن زنكنة: ان مناقصة حقل آزادكان النفطي هي قيد التنفيذ، مشيراً الى احتمال التوقيع على إتفاقية نفطية جديدة بنهاية عمل الحكومة الحالية.

وأبلغ الوزير زنكنة، مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين: إننا طلبنا من الشركات تقديم اقتراحاتهم، كما ان هناك محادثات مع شركات أخرى في إطار المناقصات المحدودة. وأضاف: ان الشركات الدولية بدأت محادثات بعد الاتفاق النووي للمشاركة في صناعة النفط الايرانية، مشيراً الى أن حقل آزادكان سيكون أولى الحقول التي تقام بشأنه مناقصة دولية.

 
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