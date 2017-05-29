أعلن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت خلال اليومين الماضيين نحو عشرين ( 20) شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

وأفاد بلاغ المدعي العام أن تحريات الشرطة القضائية اسفرت عن توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المغرب وزعزعة الأمن وتورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن إصابة عدة عناصر من القوات الأمنية في مواجهات مع متظاهرين في الحسيمة، إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

هذا واندلعت صدامات ليلية، بين الشرطة المغربية ومتظاهرين في مدينة الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي يقودها منذ أكثر من 6 أشهر في شمال المملكة ناصر زفزافي المتواري عن الانظار منذ صدور مذكرة توقيف بحقه مساء الجمعة، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وعلى وقع هتاف "يحيا الريف" و"كلنا زفزافي" حاولت مجموعات من عشرات الشبان التجمع في ازقة وسط المدينة قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. غير ان عناصر الشرطة المنتشرين بكثافة في سائر انحاء وسط المدينة تدخلوا في الحال لتفريقهم بالهراوات.

وفي حين صرخ أحد المتظاهرين بوجه رجال الشرطة "لماذا تضربوننا؟" كان غالبية رفاقه يتراجعون تحت الضرب ليختبئوا في الازقة بينما كان آخرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة.

وبحسب نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي فقد شهدت مدن اخرى في الاقليم، ولا سيما امزورن، محاولات تظاهر مماثلة ليل السبت تصدت لها قوات الامن بالقوة.