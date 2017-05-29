ضبطت قوات الجيش "الوطني الشعبي" الجزائري، السبت،3 إرهابيين واسترجعت أسلحة و كمية كبيرة من الذخيرة بولاية "تمنراست" الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائري - في بيان - أنه "في إطار محاربة الإرهاب، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة سيلات بقطاع العمليات لولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة من ضبط ثلاثة إرهابيين يتم البحث عنهم ، وتم استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وأربعة مخازن إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة".

وفي هذا السياق ، ذكرت الوزارة أن :"هذه العمليات المنفذة من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد تأتي لتؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن الشعب وحماية الحدود الوطنية.