القدس المحتلة ـ وكالات: اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية.

وقالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 75 مستوطنا اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وذلك بعد أن فتحت قوات الاحتلال الباب لهم.

وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الاحد، خمسة مواطنين بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسير محرر.

ووفقا لموقع "الانتفاضة" الفلسطيني قالت مصادر محلية، إن دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله انطلاقا من معسكر "عوفر" وداهمت منزل أسير محرر واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة فحمة لدى مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدخل عرابة جنوب جنين ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال نصبوا الحاجز العسكري لساعات وأوقفوا سيارات ومواطنين ودققوا في هوياتهم.

كما أعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة بيتونيا قضاء رام الله، إضافة إلى اعتقال مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات في المكان بين المواطنين وقوّات الاحتلال، أطلقت خلالها قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية.

هذا وكان من المقرر أن تصوت الحكومة الصهيونية، ظهر الأحد، على خطة وصفت بـ "التطويرية" بهدف تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه ستتم المصادقة على مشروع بـ 50 مليون شيكل لتطوير حوض البلدة القديمة في القدس، وبناء مصاعد وممرات تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي بالبلدة وصولًا إلى حائط البراق.

وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية لتشجيع "الزوار" من السياح وغيرهم على زيارة حائط البراق، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بمجالي الصحة والتعليم وغيرها.

ويتطلب تنفيذ هذا المخطط إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، حيث يهدف أيضا إلى تحويل الساحة إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.

من جانبها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من خطورة تفاقم أزمة نقص الأدوية المستمرة منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقد "الأحد " نحذر من استمرار نقص الأدوية، وخصوصا على مرضى غسيل الكلي والأورام والعناية المركزية".

وأضاف أن مستشفى "عبد العزيز الرنتيسي" الوحيد الذي يخدم أطفال الأورام في قطاع غزة، وأن انقطاع الكهرباء وأزمة الأدوية تضعان 40 مريضا يغسل الكلي تحت الخطر، وكذلك مرضى الأورام.

وأوضح أن أدوية التشنجات والهرمونات وأمراض الكلي والأعصاب مفقودة تماما من المستشفى.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة المرضى، حيث أن الأزمة تستنهض كل الأطباء والممرضين بالمستشفى في قسم العناية المركزة.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية، في ظل تنصل حكومة الحمد الله من تحويل الأدوية للقطاع، وهو ما أدى لنفاد معظمها.

ويعيش القطاع أزمة حادة في الكهرباء، حيث تزيد ساعات الفصل عن 12 ساعة مقابل 4 ساعات فقط وصل.