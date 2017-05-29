*مقتل 5 من المرتزقة في مأرب.. ودك مواقع الغزاة في صرواح

لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم السبت، في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية في أحد المواقع العسكرية بقطاع نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" مصرع 6 جنود سعوديين في عملية نوعية قام بها الجيش واللجان على موقع الفواز العسكري.

وكانت صاروخية الجيش واللجان قد استهدفت في وقت سابق السبت، تجمعات الجيش السعودي في ذات الموقع ومعسكر رجلا بنجران.

من جانبه وزع الإعلام الحربي السبت مشاهدَ نوعية لكمين محكم في عسير أسفر عن قتلِ ثلاثة عسكريين سعوديين بينهم ضابط وإعطاب طقم عسكري كانوا يستقلّونه.

وتظهر المشاهد الطقم السعودي بعد أن تم إعطابه في الخط المؤدي إلى رقابة قيادة عليب في عسير، وتَظهر ثلاث جثث لعسكريينَ سعوديينَ بينهم ضابطٌ تم قتلُهم في الكمينِ المحكمِ والنوعي.

وقد أكد مصدر عسكري أن هذا الكمين أتى خلال عملية نوعيةٍ أسفرت أيضًا عن قتلِ أربعة عسكريين سعوديين في موقع قريب من قيادة عليب لتكون الحصيلة سبعةَ قتلى بينهم ضابط.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت، تجمعات لقوى الغزو والمرتزقة جنوب غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت بقذائف مدفعيتها تجمعات لقوى الغزو والمرتزقة في أطراف ذوباب. وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

يذكر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت خلال الأيام الماضية من تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في عددهم وعتادهم خلال المواجهات التي شهدتها جبهات مدينة تعز.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، فجر الاحد، مواقع مرتزقة العدوان في صرواح بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بعدد من قذائف المدفعية مواقع وتجمعات لمرتزقة العدوان في صرواح، محققة إصابات مباشرة.

يذكر أن 5 من مرتزقة العدوان لاقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم بمديرية صرواح في مأرب.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم الأحد على يد الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع 5 من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

وكان الجيش واللجان قد دمرا يوم السبت تحصينات وتجمعات للمرتزقة والمنافقين في تبة المطار وفي أطراف جبل هيلان ومعسكر كوفل ووادي نوع في ذات المديرية بقذائف المدفعية.