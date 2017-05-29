دمشق ـ وكالات: يستمر الجيش السوري وحلفاؤه بعملياتهم العسكرية وسط البلاد، هي عملياتٌ واسعة سُمّيَت بعمليات "الفجر الكبرى" وتستهدف مواقع الإرهابيين في البادية والشرق السوري، حيث يُواصلُ الجيش السوري وحلفاؤهُ هجماتهم نحو الشرق السوري انطلاقاً من عدة محاور على امتداد الجغرافيا السورية، عمليات "الفجر الكبرى" حققت أهدافها المبدئية باستعادة كامل ريف حمص الجنوبي، وفصل مناطق القلمون الشرقي عن البادية فضلاً عن استمرار التوسع أكثر في ريف حمص الشرقي.

وقال مصدر عسكري سوري من ريف حمص أنّ "الجيش السوري وحلفاؤهُ أثبتوا قدرةً عسكرية كبيرة في معارك المناطق الصحراوية الصعبة حيث باتت أجزاءٌ واسعة من البادية تحت سيطرة قواتهما، إضافةً إلى أنّ عملية فصل القلمون الشرقي عن البادية قد تمّت باستعادة بلدة الصوانة".

وأضاف أن الوصول إلى الحدود السورية العراقية وقطع الطريق على المخطط الأردني الأمريكي المشترك على رأس أولويات عمليات "الفجر الكبرى"، وأول ضربة تلقاها هذا المخطط هي فصل إرهابيي القلمون الشرقي ومحاصرتهم بعد استعادة بلدة الصوانة الاستراتيجية، فقد كان إرهابيو "داعش" يخططون لعرقلة تقدم الجيش السوري نحو الشرق عبر شن هجمات على مواقعه انطلاقاً من مناطق القلمون، ما يُؤكّدُ أنّ نجاح عمليات "الفجر الكبرى" أمرٌ مفصلي واستراتيجي سيَقلِبُ معادلات الميدان السوري لصالح الجيش وحُلفائه في محور المقاومة، وكُلُّ ذلك حسب تأكيد المصدر العسكري.

هذا ونفذت وحدات من الجيش السوري عمليات دقيقة ضد مناطق انتشار تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور وأحبطت هجوم إرهابييه على نقاط عسكرية شمال غرب المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في تل بروك شمال غرب المدينة.

وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد “مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها إضافة إلى تدمير عربة وأسلحة وذخيرة”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن وحدات من الجيش “قضت في ضربات مكثفة على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمطار وحقل الغاز وتلة المحروقات وغرب تلة الصنوف”.

إلى ذلك تأكد وفقا لمراسل سانا في دير الزور تكبد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد الحربي خلال رمايات نفذتها مدفعية الجيش على تحركات وتحصينات إرهابييه في محيط المطار ومنطقة البانوراما وحقل التيم وعلى طريق الشام عند كازية العظم وغرب تلة الصنوف وفي قرية البغيلية وتلة المحروقات بقرية عياش ومحيط الفوج 137.

وكانت وحدة من الجيش السوري قضت مساء السبت على كامل أفراد مجموعة إرهابية مكونة من 6 إرهابيين من تنظيم “داعش” ودمرت آلياتهم وأسلحة كانت بحوزتهم غرب تلة الصنوبر بدير الزور.

من جهة اخرى لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف الهاون ضاحية حرستا بريف دمشق في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح لسانا أن 5 قذائف هاون أطلقتها المجموعات المسلحة سقطت في محيط ضاحية حرستا تسببت “بالحاق اضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع اصابات بين المواطنين”.

ومنذ توقيعها في ال 5 من الشهر الجاري انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريف دمشق وريف حمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في ال 30 من كانون الأول الماضي.

من جانب آخر ارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 20 مدنيا خلال غارات نفذها التحالف المزعوم ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة بريف الرقة الجنوبي.

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن طيران التحالف الدولي قصف مساء السبت سيارة تحمل مدنيين خرجوا من مدينة الرقة ما بين بلدتي رطلة والكسرة جنوب الرقة بنحو 8 كم.

واشارت المصادر الى ان الغارات تسببت “باستشهاد 20 مدنيا وإصابة 7 آخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة”.

وارتكب طيران “التحالف” الخميس الماضي مجزرة استشهد خلالها 35 مدنيا معظمهم أطفال ونساء واصيب العشرات بجروح جراء غارات شنها على مدينة الميادين جنوب شرق دير الزور بنحو 45كم.

يذكر إن طيران “التحالف الدولي” ارتكب مجزرة في 16 الشهر الجاري ذهب ضحيتها أكثر من 31 شخصا معظمهم أطفال في مدينة البوكمال بدير الزور سبقها بيوم استشهاد /22/ مدنيا أغلبيتهم من الاطفال والنساء من أهالي قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي جراء غارات مشابهة للتحالف الدولي.

ومنذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن في آب عام 2014 تحت ذريعة قتال تنظيم “داعش” الإرهابي ارتكب طيران “التحالف” العديد من المجازر بحق المدنيين راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في أرياف الرقة ودير الزور وحلب.

في السياق وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استهداف طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي لمدينة الميادين في دير الزور ما أسفر عن مقتل 35 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وعشرات الجرحى.

وقالت الوزارة.. يأتي هذا الاعتداء الجديد كحلقة في سلسلة اعتداءات “التحالف الدولي” غير المشروع على سيادة الجمهورية السورية وسلامة أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب في حين أن أعمال هذا التحالف غير المشروع لا تسهم إلا في نشر الفوضى والدمار الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و جبهة النصرة الإرهابيان.

وتابعت الوزارة.. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عمليات هذا “التحالف” تتناقض بشكل صارخ مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإننا نوءكد مرة أخرى على الطبيعة العدوانية لهذا التحالف وتواطئه مع جهات لا تريد إلا قتل المدنيين الأبرياء السوريين حيث اعترف “التحالف” بأنه قام خلال الأشهر الماضية بقتل مئات من السوريين الأبرياء بذرائع ثبت بطلانها.

وأضافت الخارجية السورية. تدين الجمهورية السورية اعتداءات “التحالف الدولي” واستهدافه المدنيين وإلحاقه خسائر مادية فادحة ودمارا هائلا بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في الجمهورية السورية وتطالب مجلس الامن بتنفيذ قراراته المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب الجمهورية السورية ووقف الاعتداءات التي يقوم بها هذا “التحالف” غير المشروع الذي تزامنت أعماله العدائية مع الهجمات التي يشنها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة على المدنيين الأبرياء إضافة إلى اعتداءات هذا “التحالف” المعلنة على الجيش السوري الذي يكافح الإرهاب مع القوات الرديفة له في كل أنحاء سورية.