أعلن مساعد رئيس اللجنة الإيرانية لإعمار العتبات المقدسة في شؤون المحافظات، ان هذه اللجنة أنجزت 150 مشروعا كبيرا لإعمار المراقد المقدسة في العراق.

وقال عباس قطب الديني أنه خلال العقد الذي مضى من عمر لجنة إعمار المراقد المقدسة، تم انجاز أعمال مهمة، مبينا أنه بعد الحرب وسقوط صدام، قررنا ان نقوم بأعمال لإعمار المراقد المقدسة، وأن نزيل غبار المظلومية عن مراقد الائمة عليهم السلام.

وأوضح أن اللجنة نفذت قرابة 150 مشروعا كبيرا في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسامراء والكاظمين، واليوم تم انجاز اكثر من 90 بالمائة من ترميم مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليه السلام على يد الايرانيين.

واضاف: لقد أعلنا العام الماضي الانتهاء من عمليات الترميم بما في ذلك ترميم الأبواب ورخام البلاط، كما ان لدينا مشروع توسيع المراقد، واليوم قد بدأنا في هذه المرحلة، ونقوم بفعاليات في هذا المجال.