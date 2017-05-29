  • الإثنين ٣ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194687 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
ايران تنجز 150 مشروعا كبيرا لإعمار المراقد المقدسة في العراق

ايران تنجز 150 مشروعا كبيرا لإعمار المراقد المقدسة في العراق

أعلن مساعد رئيس اللجنة الإيرانية لإعمار العتبات المقدسة في شؤون المحافظات، ان هذه اللجنة أنجزت 150 مشروعا كبيرا لإعمار المراقد المقدسة في العراق.
وقال عباس قطب الديني أنه خلال العقد الذي مضى من عمر لجنة إعمار المراقد المقدسة، تم انجاز أعمال مهمة، مبينا أنه بعد الحرب وسقوط صدام، قررنا ان نقوم بأعمال لإعمار المراقد المقدسة، وأن نزيل غبار المظلومية عن مراقد الائمة عليهم السلام.
وأوضح أن اللجنة نفذت قرابة 150 مشروعا كبيرا في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسامراء والكاظمين، واليوم تم انجاز اكثر من 90 بالمائة من ترميم مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليه السلام على يد الايرانيين.
واضاف: لقد أعلنا العام الماضي الانتهاء من عمليات الترميم بما في ذلك ترميم الأبواب ورخام البلاط، كما ان لدينا مشروع توسيع المراقد، واليوم قد بدأنا في هذه المرحلة، ونقوم بفعاليات في هذا المجال.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/6670 sec