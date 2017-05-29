التقى السفير الايراني في لاباز رضا طباطبائي، وزيرة التخطيط التنموي البوليفية ماريانا برادو نويا، للبحث في سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

واشار السفير طباطبائي الى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، معلنا استعداد طهران للمشاركة في تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية في بوليفيا.

ونوه السفير الايراني الى اهمية نقل التكنولوجيا في التطور الصناعي للدول وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد في اطار التعاون الاقتصادي مع بوليفيا لنقل خبراتها وتكنولوجيتها في جميع المجالات ومنها الحقول المتقدمة والحديثة مثل النانوتكنولوجيا.

ولفت كذلك الى ازمة المياه في بوليفيا خلال العام الماضي، معلنا استعداد الجامعات الايرانية للتعاون في مجال ادارة مصادر المياه في هذا البلد.

من جانبها اشارت وزيرة التخطيط التنموي البوليفية الى الطبيعة التقنية للكثير من الاتفاقيات الثنائية، معلنة استعداد وزارتها للمشاركة المؤثرة في اللجنة المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها قريبا.