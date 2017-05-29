أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي رضا صالحي أميري ضرورة تعبئة كافة الطاقات من أجل إقامة حج مفعم بالعزة.

وفي تصريح له يوم الأحد أعرب صالحي أميري عن اعتقاده بأن الحج هذا العام سيكون مختلفاً عن السنوات الماضية وينبغي أن نقيم الأمور أكثر دقة من ذي قبل.

وأشار إلى بعض الدعايات التي تروج في المجتمع وعلى شبكات الإنترنت حول مناسك الحج لافتاً إلى ان منظمة الحج والزيارة ستواصل برامجها بقلق أقل خاصة وإن البعض يريد الخلط بين مناسك الحج والقضايا السياسية متسائلاً: هل وقف مناسك الحج سيسعد هؤلاء.

وشدد على أهمية الإهتمام بأسر شهداء فاجعة منى مشيراً إلى أنه وطيلة المفاوضات كان الإهتمام منصب على استعادة حقوق هؤلاء الأعزاء.

ودعا الإذاعة والتلفزيون إلى بث برامج منوعة بهدف تهدئة الأجواء مؤكداً إن الحكومة ومنظمة الحج والزيارة ستسعى إلى توفير الأمن للحجاج.

واشار إلى قطع العلاقات بين إيران والسعودية وقال: إن من الضروري إيجاد حلول للقضايا والمشاكل العالقة.

وأوصي صالحي اميري المشرفين على مناسك الحج بالرد على الدعايات المغرضة بطريقة معقولة وغير منفعلة وأن ترد على الإتهامات الموجهة إلى مؤسسة الحج والزيارة بصورة رسمية.