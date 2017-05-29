قال حجة الاسلام محمد علي انصاري امين اللجنة المركزية المشرفة على احياء ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، ان مراسم هذا العام ستقام بكلمة قائد الثورة الاسلامية عصر اليوم الرابع من حزيران/يونيو القادم بمرقد الامام الخميني(رض).

وعقد انصاري يوم الاحد مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة في حسينية جماران بطهران، لإستعراض البرامج المعدة من قبل اللجان المعنية في احياء الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني(رض) في هذا العام.

وقال انصاري انه نظرا لتزامن هذه المناسبة في عامنا الحالي مع شهر رمضان المبارك، ستقام مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني(رض) قبل صلاة المغرب والعشاء (من يوم الاحد 4 حزيران) بكلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية في مرقد الامام الراحل (رض)؛ وبمشاركة حشود الشعب الايراني والشخصيات السياسية والدينية والعسكرية والحكومية الى جانب سفراء الدول الاسلامية.