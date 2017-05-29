وأشاد لامونت في حوار مع وكالة بلومبيرغ الخبرية نشر الأحد، أشاد بتصريحات الرئيس روحاني حول التعامل مع الخارج قائلاً: انه اكد رغبته في توسيع نطاق التعامل الايراني مع الخارج وان لا يقتصر ذلك على الاستثمارات فحسب.
وبحسب المسؤول البريطاني، فقد اكد الدكتور روحاني بانه يرغب في تحسين العلاقات مع السعودية واعلن بان استمرار الخصومة لن تخدم مصالح الجانبين.
وفي سياق متصل اعرب لامونت عن أسفه بالقول: الامر الذي يدعو للاسف هو ان ترامب وفي زيارته الاخيرة للسعودية واسرائيل لم يعر أي أهتمام الى تصريحات روحاني.
وفيما تساءل هل الخصومة تشكل السبيل الوحيد للتعامل مع ايران؟ تابع المندوب البريطاني قائلاً: إن ايران تستحق تعاملا افضل وايجابيا من جانبنا.
وحذر لامونت الرئيس الامريكي من تحريض (الاعراب التقليديين) لتأسيس تحالف مع (اسرائيل) ضد ايران؛ مبينا انها سياسة خطيرة؛ وايران ترصد تصرفات ترامب بدقة.