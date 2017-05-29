وصف مندوب الحكومة البريطانية الخاص للتعامل التجاري مع ايران (نورمن لامونت) التصريحات المعادية لايران التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال زيارته الى السعودية والاراضي المحتلة في فلسطين بأنها خاطئة؛ مؤكدا ان ايران تستحق تعاملا افضل من قبل الغرب.

وأشاد لامونت في حوار مع وكالة بلومبيرغ الخبرية نشر الأحد، أشاد بتصريحات الرئيس روحاني حول التعامل مع الخارج قائلاً: انه اكد رغبته في توسيع نطاق التعامل الايراني مع الخارج وان لا يقتصر ذلك على الاستثمارات فحسب.

وبحسب المسؤول البريطاني، فقد اكد الدكتور روحاني بانه يرغب في تحسين العلاقات مع السعودية واعلن بان استمرار الخصومة لن تخدم مصالح الجانبين.

وفي سياق متصل اعرب لامونت عن أسفه بالقول: الامر الذي يدعو للاسف هو ان ترامب وفي زيارته الاخيرة للسعودية واسرائيل لم يعر أي أهتمام الى تصريحات روحاني.

وفيما تساءل هل الخصومة تشكل السبيل الوحيد للتعامل مع ايران؟ تابع المندوب البريطاني قائلاً: إن ايران تستحق تعاملا افضل وايجابيا من جانبنا.

وحذر لامونت الرئيس الامريكي من تحريض (الاعراب التقليديين) لتأسيس تحالف مع (اسرائيل) ضد ايران؛ مبينا انها سياسة خطيرة؛ وايران ترصد تصرفات ترامب بدقة.