إستقبلت العوامية أول أيام شهر رمضان المبارك بالحصار المتواصل منذ ما يقارب الـ 3 أسابيع.

ولليوم الثامن عشر على التوالي، واصلت القوات السعودية هجومها على البلدة بالقذائف الصاروخية والرصاص الحي فيما إنعدمت مظاهر الحياة من البلدة وشلت فيها الحركة تماما، اذ تعرضت منازل حي الديرة بالعوامية لإطلاق كثيف بالقذاف الصاروخية والرصاص الحي العشوائي من قبل القوات السعودية.

ولم تكتف القوات السعودية بالحصار الذي تفرضه على البلدة وجوارها، بل واصلت مدرعاتها بالتجوال في احياء البلدة السكنية وسط إطلاق للرصاص بين الفينة والأخرى.

القوات السعودية اقتحمت فجر السبت مزرعة الشيخ الشهيد نمر النمر، خلف الدفاع المدني وعمدت إلى اطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف ما أدى إلى وقوع أضرار في محتوياتها.

مصادر محلية أفادت بأن خمس جرافات محاطة بالمدرعات دخلت إلى البلدة المحاصرة، وسط تخوف السكان من أي تحرك عسكري جديد قد تقدم عليه القوات السعودية.

وتقصف القوات السعودية حي المسوّرة التاريخي وأحياء مختلفة من بلدة العوامية بالقذائف الثقيلة والمحرمة دوليا والرصاص العشوائي ما أدى لتدمير عشرات المنازل في البلدة وتهجير عدد كبير من الأهالي.

وأظهرت مقاطع مصوّرة حجم الدمار الناتج عن الاستهداف المتواصل لقرية المسوّرة بالعوامية في منطقة القطيف شرق السعودية مع حلول أول أيام شهر رمضان.

الدمار طال عدداً كبيراً من المباني والمحال التجارية والمساجد، وتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف قوات الأمن السعودية مساجد العوامية في القطيف في اليوم الـ18 على التوالي من الحصار على البلدة.

وكانت وسائل إعلام سعودية معارضة قالت في 16 أيار/ مايو الحالي إنّ سلاح الجوّ السعودي شنّ عمليّات قصف جوي على حيّ المسورة.

بالتوازي، نشر نشطاء سعوديون في 13 أيار/ مايو معلومات وصوراً عن مواصلة القوات العسكرية السعودية عمليتها الأمنية في منطقة العوّامية بمحافظة القطيف شرق البلاد، وتحدثت عن قتل مواطن أصيب برصاص قوات الأمن بالمنطقة المذكورة.

يأتي ذلك في وقت تحدثّت فيه وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية عن تنفيذ قوات أمنية خاصة من قوات الطوارئ، عملية أمنية في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، لم تستمر لأكثر من ثلاث ساعات، انتهت بتنفيذ المهمة المكلَّفة بها.