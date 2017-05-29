بغداد/نافع الكعبي - أعلن إعلام الحشد الشعبي، الأحد، أن قوات الحشد تقدمت من محورين باتجاه مجمع الجزيرة الحكومي الواقع غرب مدينة الموصل بعملية (التفافية)، بعد تحريرها ناحية القحطانية غرب محافظة نينوى من قبضة تنظيم (داعش) بالكامل، بينما رجح قائد أمني ميداني، ان الساعات المقبلة ستشهد قيام القوات العراقية باقتحام احياءالموصل القديمة، واستعادة جامع النوري وسط الموصل في الساحل الايمن، يأتي هذا في وقت شهدت محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، الأحد، إستشهاد وإصابة عدد من المدنيين، بينهم عناصر أمن جراء تفجير انتحاري بحزام ناسف قرب حاجز امني في مدخل شارع المحافظة وسط بعقوبة، فيما رفض وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري السياسة المعادية التي تتبناها واشنطن ضد إيران، وذلك ردا على سؤال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف العرقي والدّيني في منطقة الشرق الأوسط الذي احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد.

واستهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، أمس الأحد، حاجزا أمنيا، قرب مبنى محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم مدنيون، فيما سارعت القوات الأمنية إلى غلق أغلب شوارع المدينة، تحسبا لوقوع هجمات أخرى.

وقال مصدر محلّي في المدينة، في تصريح صحافي: إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه داخل حاجز أمني قريب من مبنى المحافظة، وسط مدينة بعقوبة، مستغلا الازدحام الكبير فيه، ما تسبب في استشهاد وإصابة 19، بينهم مدنيون، فضلا عن إحراق وتضرر عدد من السيارات التي كانت داخل الحاجز.

وأوضح المصدر أنّ قوات أمنية طوّقت منطقة التفجير، ونقلت الجرحى إلى مستشفى بعقوبة العام، بينما انتشرت في أغلب شوارع المدينة وأغلقت العديد منها، تحسبا لوقوع تفجيرات أخرى، مشيرا إلى أنّ قطع الطرق تسبب في اضطراب كبير في حركة السير والمرور.

من جهتها، كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأحد، أن الانتحاري الذي فجر نفسه في شارع المحافظة وسط قضاء بعقوبة حاول التملص من إجراءات التفتيش قبل التفجير، فيما أكد التوصل إلى معلومات مهمة عن هويته.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد غالب العطية في حديث للسومرية نيوز: إن الانتحاري الذي فجر نفسه في مدخل شارع المحافظة وسط بعقوبة حاول في البدء التملص من الإجراءات الأمنية، لكن تم كشفه ومنعه ما دفعه إلى تفجير نفسه على بعد أمتار قليلة من النقطة الأمنية الرئيسية المشرفة على تطبيق إجراءات التفتيش والتدقيق.

وأضاف العطية: إن فريق تحقيق باشر بالعمل في موقع الحادث وتوصل إلى معلومات مهمة عن هوية الانتحاري، لافتا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن فور اكتمالها للرأي العام.

وتعدّ محافظة ديالى من المحافظات التي تشهد اضطرابا أمنيا، وتسجل أعمال عنف بشكل شبه مستمر.

* نجاة ضابط شرطة من هجوم مسلح جنوبي بغداد

وفي الأثناء، أفاد مصدر امني، الأحد، بأن ضابطا في الشرطة نجا من محاولة اغتيال بهجوم مسلح جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسلحين مجهولين فتحوا نار اسلحتهم، تجاه ضابط منتسب الى الشرطة برتبة نقيب اثناء مروره بعجلته على طريق الدورة السريع، جنوبي بغداد، مبينا أن النقيب لم يصب بأي أذى، فيما لاذ المسلحون بالهروب الى جهة مجهولة.

* الحشد الشعبي يحرر ناحية القحطانية بالكامل

ميدانياً، اعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن تحرير ناحية القحطانية غرب محافظة نينوى من قبضة تنظيم (داعش) بالكامل.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان: إن قوات الحشد الشعبي حررت، الاحد، ناحية القحطانية بالكامل من تنظيم داعش، واضاف: إن تلك القوات تباشر بعمليات ملاحقة جيوب العدو داخل الناحية. واعلن إعلام الحشد في بيان صدر في وقت سابق، عن تقدم قوات الحشد الشعبي من محورين باتجاه مجمع الجزيرة الحكومي غرب ناحية القحطانية بعملية التفافية.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب: إن قوات الحشد الشعبي تتقدم من محورين باتجاه مجمع الجزيرة الحكومي غرب ناحية القحطانية بعملية التفافية.

وانطلقت الوية الحشد الشعبي بيومها الثالث على التوالي، في الصفحة الثانية من عمليات محمد رسول الله الثانية لتحرير قضاء البعاج والقرى والمجمعات السكنية التابعة له، بمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي وبأسناد ودعمٍ من طيران الجيش العراقي.

وقال إعلام الحشد في بيان له: إن الأهداف المتحققة في العمليات هي قطع الطريق الرابط بين العدنانية والقحطانية شمال شرقي البعاج، وتضييق الخناق على داعش من جهة الشمال الشرقي للبعاج بعد التحرك السريع لقطعات الحشد من هذا المحور. وأشار إلى أن الوية الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قرى شمالي قضاء البعاج، هي رمبوس الغربية والعدنانية وتطهير القابوسية، وتطهير رمبوس الشرقية بعد تحريرها الجمعة.

وأوضح أن خسائر العدو تمثلت بقتل 13 عنصرا بينهم انغماسيون وانتحاريون، وتدمير عجلتين مفخختين، والسيطرة على عجلتين مفخختين، وتدمير عجلة تحمل سلاح نوع 23 ملم، والسيطرة على 7 عجلات للحمل والنقل، والعثور على اعتدة واسلحة لداعش، والعثور على منصات لإطلاق قنابر الهاون عيار 82، والعثور على منصة اطلاق صواريخ نوع تاو.

وأشار إعلام الحشد في بيانه إلى أن هندسة الميدان شرعت بعملية تطهير القرى المحررة من العبوات الناسفة واستكمال تطهير الطريق الرابط بين القحطانية والعدنانية بعد السيطرة عليه بشكل كامل، مبيناً أن الجهد الهندسي تمكن من بناء التحصينات الدفاعية وفتح السواتر الترابية وتمهيد الطرق للقطعات المتقدمة وصولاً الى الاهداف الكاملة صوب مركز القضاء.

ونشرت خلية الاعلام الحربي، خريطة لنتائج العمليات العسكرية في الجانب الايمن لمدينة الموصل، حيث توضح الخريطة تقدما ملحوظا للقوات الامنية وتبين المناطق التي حررتها القوات والمناطق (القليلة) التي ما زالت تحت سيطرة عناصر داعش. وتوضح الخريطة، استعادة القوات الامنية لاغلب أحياء الساحل الايمن من مدينة الموصل.

ويأتي نشر هذه الخريطة بعد مرور 223 يوما على بدء عمليات (قادمون يا نينوى) بعد ترجيحات عن استعادة جميع احياء الساحل الايمن لموصل قريبا. ونجحت قوات الحشد الشعبي، السبت، في قطع الطريق الرابط بين العدنانية والقحطانية شمال شرقي البعاج، فيما حاصرت 5 انغماسيين من تنظيم داعش، فضلا عن انها تمكنت من تحرير قريتي (رمبوس) الشرقية والغربية، شمالي البعاج، غربي الموصل، اضافة الى قرية (العدنانية).

وكانت خلية الاعلام الحربي قد اعلنت، عن اقتحام 3 احياء ومستشفى الجمهوري في أيمن الموصل. وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، السبت، اقتحام منطقة (الزنجيلي)، في ايمن الموصل، واجتياز شارع الجسر الثالث.

* القوات العراقية تقترب من تحرير الموصل بشكل كامل

وتمكَّنت القوات العراقية، من انتزاع مدينة الطب في الموصل من قبضة (داعش)، بينما أعلنت خلية الاعلام الحربي عن مقتل نحو 30 عنصرا من تنظيم داعش بضربات جوية للطيران العراقي، وقال بيان للخلية: إن طيران الجيش وجه ضربات جوية لعناصر داعش أسفرت عن قتل ٢٩ داعشيا ودمرت ٦ عجلات واحدة منها مفخخة، وأضاف: إن القصف اسفر ايضا عن حرق صهريج ودراجتين ناريتين واعطاب عجلة تحمل احادية وتدمير كدس للعتاد في منطقتي البعاج والقيروان.

واكد مصدر أمني عراقي: إن القطعات العسكرية العراقية نجحت بتحرير مدينة طب الموصل في حي الشفاء شمال غربي الموصل. وتضم المدينة المشفى العام ومشفى ابن سيناء وكلية الطب. واضاف المصدر: إن القوات العراقية رفعت العلم العراقي فوق مبنى المدينة الرئيس بعد ان تم اسقاط راية تنظيم داعش الارهابي. وكشف قائد شرطة محافظة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، ان قيادة الشرطة قررت منع ارتداء النساء النقاب في الشوارع والأماكن العامة والأسواق في مدينة الموصل. وقال العميد الركن الحمداني في تصريح صحافي: إن شرطة نينوى وعلى خلفية تسلل عناصر تنظيم (داعش) بزي النساء منعت ارتداء النقاب في شوارع الموصل.

* القوات العراقية تقترب من تحرير الموصل بالكامل

يأتي هذا في وقت تقترب به القوات العراقية من تحرير المدينة بشكل كامل من قبضة داعش الذي اجتاحها في حزيران/يونيو عام 2014، وفرض أحكامه الدينية المتشددة على السكان فيها.

وتخوض القوات العراقية، من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، معارك متواصلة لتحرير ما تبقى من أحياء ومناطق الموصل القديمة وهي آخر ما تبقى لتنظيم داعش وسط المدينة.

ورجح قائد أمني عراقي، ان الساعات المقبلة ستشهد قيام القوات العراقية باقتحام احياءالموصل القديمة، واستعادة جامع النوري وسط الموصل في الساحل الايمن.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية في بيان صحفي: إن قطعات الشرطة المتمركزة في المحاور الجنوبية والشمالية، تشن قصفا مكثفا بصواريخ كراد ومدفعية الميدان والطيران المسير استهدف مقرات الدواعش ودفاعاتهم في باب الطوب وباب جديد والفاروق والزنجيلي، تمهيدا لاقتحام المدينة القديمة في الساعات المقبلة، وتحشيد قوات خاصة لاخلاء المدنيين ومساعدتهم في الخروج من مناطق الاشتباك.

واضاف: إن قواتنا قادرة على حسم معركة المدينة القديمة واستعادة جامع النوري، وداعش يفقد سيطرته على المناطق الحيوية القريبة من الحدباء.

* تدمير مقرات ومخزن لداعش في غرب العراق

وفي قاطع عمليات الأنبار، أفادت مراسلة وكالة (سبوتنيك) نقلا عن مصادر محلية وأمنية في العراق، الأحد 28 أيار/مايو، بتدمير مقرات ومخزن من الأسلحة المتنوعة لتنظيم (داعش)، في منطقة حدودية عراقية مع سوريا، إثر ضربات جوية.

وحسب مصدر أمني، تحفظ الكشف عن أسمه، أن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب نفذ ضربات نوعية على أهداف لتنظيم (داعش) في قضاء القائم غربي الأنبار غرب العراق، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر: إن طيران التحالف، قصف مخزنا للأسلحة لـ (داعش)، في داخل القائم الحدودي مع الجارة سوريا، ودمر مقار أخرى للتنظيم قرب المخزن الذي تسبب قصفه وتدمير الأسلحة فيه - بانفجار هائل استمرت نيرانه لساعات.

من جهته كشف مصدر محلي، عن تكبد تنظيم (داعش) خسائر بشرية فادحة إثر ضربات طيران التحالف الذي استهدف منازل يتواجد فيها قادة وعناصر من التنظيم في القائم.

وذكر المصدر، أن العشرات من عناصر (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح بسبب شدة القصف عليهم في مناطق متفرقة من القضاء.

وكشفت مراسلة الوكالة، نقلاً عن مصدر محلي في الأنبار، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن قيام تنظيم داعش الإرهابي، بسحب المنتمين إليه من القادة والعناصر المحليين والعرب والأجانب من كل مقراته في قضاء القائم الحدودي مع سوريا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن التنظيم الإرهابي نقل عناصره والقادة إلى مقرات جديدة سرية، خارج قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، غرب العراق، نحو الصحراء الغربية العراقية.

واتخذ التنظيم الإرهابي الأراضي الصحراوية لا سيما التي تحدها الوديان والتلال، مخابئ ومقرات له بعيداً عن أنظار المدنيين في القائم، بعد أن قام بإنزال راياته من كافة مقاره المكشوفة والعلنية في القضاء.

ويقول المصدر: إن اعتماد تنظيم (داعش) هذه الخطة الجديدة، إثر تكبده خسائر بشرية فادحة نتيجة الضربات الجوية من قبل الطيران العراقي والتابع للتحالف الدولي ضد الإرهاب - التي استهدفت مقاره وتجمعات عناصره وقادته وقتلت وأصابت المئات منهم طيلة الأسابيع والأشهر الماضية، وحتى اللحظة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان، السبت 13 مايو/أيار، مقتل 13 إرهابيا بضربة جوية، استهدفت اجتماعا لهم في قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار غربي البلاد، مشيرة القيادة إلى أنهم كانوا يخططون خلاله لهجمات إرهابية خلال شهر رمضان المقبل.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان أصدرته حينها: إن خلية الصقور التابعة لوكالة الاستخبارات، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت عملية نوعية استهدفت اجتماعا لقيادات تنظيم (داعش) في قضاء القائم.

وأضاف البيان: إن القيادات المجتمعة كانت تخطط لشن هجمات إرهابية ضد المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، واغتيال بعض القضاة، واستهداف قضاء حديثة، وأطراف الرطبة والخط السريع.

وقال مصدر امني: إن التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الإرهاب دمر معملا لتفخيخ السيارات وصنع العبوات الناسفة، وسيارة لتنظيم (داعش) في قضائي عانة، ورواة، غربي الأنبار، غربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية استهدافها لمعاقل التنظيم في محافظة الأنبار، وكان الجيش العراقي أعلن مقتل 77 مسلحا بينهم 13 قياديا في قضاء القائم، في شباط/فبراير الماضي.

يشار إلى أن تنظيم (داعش) خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.

* مقتل مسلحين كرد في غارات جوية تركية شمالي العراق

اعلن الجيش التركي، الأحد، عن مقتل 13 عنصراً من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على شمال العراق.

وقال الجيش في بيان نقلته رويترز، وتابعته وسائل إعلام: إن الطائرات الحربية ضربت سبعة أهداف لحزب العمال الكردستانى في منطقة أفاسين - ب‍اسيان بشمالي العراق.

واضاف: إن الضربة ادت الى مقتل 13 مسلحا كرديا يعتقد أنهم يستعدون لهجوم، واستأنفت القوات التركية وقصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.

* الجعفري: العراق يرفض السياسات المعادية لطهران

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري؛ إن العراق لن ينضم إلى السياسة التي تتبناها واشنطن ضد إيران، مؤكدا أن العراق يرفض السياسات المعادية لطهران. وبيّن الجعفري في مقابلة مع صحيفة (abc) الإسبانية، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف العرقي والدّيني في منطقة الشرق الأوسط الذي احتضنته العاصمة مدريد، أن العراق لن يكون في الجبهة المعادية لإيران، لأنه يرفض سياسات المحاور في المنطقة.

وجاء تصريح وزير الخارجية العراقي ردا على سؤال حول سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشكيل جبهة جديدة ضد إيران وعما إذا كان العراق سيشارك فيها، حيث أوضح أن إيران لم تهاجم حتى الآن أو تحتل شبرا من الأراضي العراقية، بينما الجارة الشمالية (تركيا) توغلت بقواتها العسكرية 110 كم داخل العراق، وعلى الرغم من ذلك واصلت بغداد علاقاتها مع أنقرة.

وأضاف الجعفري: إن العراق دولة متحضرة ولا تتبع سياسة الأبيض والأسود تجاه قضايا متعددة.