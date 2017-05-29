أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري، ان البلاد تحظى بأمن مستديم ومناسب رغم ان قيام اعداء الاسلام بإثارة الفوضى الأمنية في دول المنطقة.

وفي كلمة له خلال محفل أنس مع القرآن الكريم اقيم مساء السبت في مسجد (النبي الاعظم) بمقر اسطول الشمال للقوة البحرية، اعتبر الادميرال سياري ان للامن في أي دولة مكانته الخاصة، وقال: إن اعداء الاسلام سعوا كثيرا لضرب الامن في بلادنا الا أنهم لم يفلحوا لغاية الان.

واضاف: إن أي تطور وتقدم في المجتمع رهن بوجود الامن وفيما لو لم يتوفر الامن في دولة ما فلن يتحقق فيها أي تقدم في مجالات الاقتصاد والاعمار والبناء والصناعة.

واكد الادميرال سياري ضرورة وجود الوحدة والتضامن في صفوف الشعب كأحد اهم عناصر الامن في البلاد واضاف: انه ينبغي الحفاظ على أمن وتلاحم الشعب دوما بغية الرقي بالتطور والنمو.

واعتبر القوات المسلحة محور وجود الامن واضاف: إن توفر الامن في داخل وخارج الحدود هو ثمرة وجود قوات مسلحة مقتدرة وقوية وذكية ودؤوبة.

واكد بانه في ضوء الوحدة والتلاحم القائمين بين مختلف الشرائح في البلاد فان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يراودهم حتى التفكير بالعدوان على البلاد.