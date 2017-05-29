أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الأحد، عن خفض أسعار الوقود في الدولة خلال يونيو/ حزيران المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: ان لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها قررت تسعير لتر البنزين (سوبر 98)، في محطات التوزيع عند 96ر1 درهم (53ر0 دولار)، مقابل 01ر2 درهم (54ر0 دولار) في مايو/ أيار الجاري.

وسيتراجع سعر بنزين 95 (الأكثر شعبية) بنسبة 6ر2 بالمائة الشهر القادم، إلى 85ر1 درهم (05ر0 دولار)، مقابل 90ر1 درهم (51ر0 دولار). ووصل سعر (بنزين 91) إلى 78ر1 درهم (48ر0 دولار)، مقابل 83ر1 درهم (49ر0 دولار) بتراجع 7ر2 بالمائة. وأضافت وزارة الطاقة، وفق البيان، ان أسعار الديزل ستنخفض بنسبة 5ر3 بالمائة من 97ر1 درهم (53ر0 دولار) إلى 90ر1 درهم (52ر0 دولار).

وكانت الإمارات، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.