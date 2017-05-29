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رقم الخبر: 194672 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستضيف مؤتمراً دولياً لبحوث الغاز

إيران تستضيف مؤتمراً دولياً لبحوث الغاز

اختيرت شركة الغاز الوطنية الايرانية لاستضافة المؤتمر الدولي الـ16 لبحوث الغاز" IGRC 2020" ، وذلك بختام أعمال المؤتمر الـ15 في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية.

وأكد مدير الأبحاث والتقنية بشركة الغاز الوطنية، سعيد باك سرشت، بأن ايران ستقترح في مؤتمر IGRC 2020  ولأول مرة، إقامة سوق للتقنيات (Techno Market) بهدف تبادل التقنيات الحديثة. وبيّن بأن ايران تلعب دوراً هاماً بقطاع الغاز بصفتها صاحبة أكبر احتياطي غازي في العالم وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي، وامتلاكها شبكة واسعة من عرض هذه الطاقة النظيفة ومنها الاستخراج والانتاج والتكرير والتوزيع.

 
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