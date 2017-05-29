أعلن مساعد مدير ميناء خرمشهر لشؤون الملاحة (جنوب غرب ايران) ان حجم المناولة في الميناء ستزداد الى 200 ألف حاوية نمطية TEU بعد تدشين المحطة الجديدة للحاويات.

وقال مهران ميدري، في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس: ان ميناء خرمشهر يعتبر من موانئ ايران القديمة، وكانت معظم عمليات النقل والشحن البحري للبلاد تتم عبر هذا الميناء وأدى دوراً مهماً جداً في القطاع التجاري للبلاد.

وأشار ميدري الى أن ميناء خرمشهر فقد أهميته خلال سنوات الحرب المفروضة، في الوقت الذي تم فيه تطوير موانئ أخرى مثل ميناء الشهيد رجائي (بندر عباس)، وميناء الإمام الخميني (ماهشهر)، وميناء بوشهر.

وأوضح ميدري ان السعة الحالية للحاويات في ميناء خرمشهر تبلغ 130 ألف حاوية نمطية، ومن خلال إستثمارات مشتركة لمؤسسة الموانئ والقطاع الخاص فقد تم تطوير الميناء بشكل جيد للغاية في قطاع مناولة الحاويات. ولفت الى أن ميناء خرمشهر سجل رقماً قياسياً في عام 2014 في حجم البضائع التي تم تفريغها وشحنها، إذ بلغت مليونين و65 ألف طن.

وأشار ميدري الى أن ميناء خرمشهر يضم مجموعة من المرافق تقع على أرض مساحتها 230 ألف هكتار وتشمل 13 هكتاراً من المخازن المسقفة و34 هكتاراً من المخازن غير المسقفة، بالإضافة الى محطات الحاويات ومنصة الشحن ونقل المسافرين والسيارات والمرفأ النفطي. ولفت ميدري الى أنه سيتم إنشاء محطة جديدة للحاويات باستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 86 مليار تومان (الدولار يعادل قرابة 3700 تومان) على أرض مساحتها 15 هكتاراً سيتم إنجازها في غضون 30 شهراً. وأضاف: ان هذا الاستثمار الجديد سيزيد سعة مناولة الحاويات في ميناء خرمشهر الى 200 ألف حاوية نمطية، ويصبح ميناء الحاويات متطوراً من ناحية المعايير العالمية. وأكد ان ميناء خرمشهر له دور هام جداً في مجال تصدير السلع الى دول المنطقة خصوصاً قربه من العراق والكويت.

وأوضح ميدري ان طاقة محطة نقل المسافرين في ميناء خرمشهر تبلغ 1200 شخص يومياً في مسيرين الى الكويت والبصرة، حيث يتم نقل المسافرين في فصل الشتاء مرتين أسبوعياً وبقية الفصول ثلاث مرات أسبوعياً.