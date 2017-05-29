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رقم الخبر: 194670 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: اقتصاد  
إكتشاف كتلة نفطية جنوب إيران

إكتشاف كتلة نفطية جنوب إيران

أعلن مصدر مطلع عن كشف كتلة نفطية في جنوب غرب محافظة سمنان (شرق محافظة طهران)، وفق تنفيذ عمليات مسح جيولوجي.

وقال المصدر، في تصريح لمراسل فارس اليوم الأحد: ان قراراً لم يتخذ بعد حول القيام بدراسة دقيقة لهذه الكتلة النفطية، إلا أن الاتفاقات النفطية وفق النموذج الجديد ستكفل إنجاز هذا المشروع. وأشار المصدر الى المفاوضات الناجزة مع شركتي (بتروفيتنام) و(اديسون) الإيطالية، موضحاً ان هاتين الشركتين ستستأنفان نشاطاتهما الاكتشافية في كتلة دانان النفطية بمحافظة ايلام (غرب) وكتلة دير النفطية (جنوب).

 
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