وقال المصدر، في تصريح لمراسل فارس اليوم الأحد: ان قراراً لم يتخذ بعد حول القيام بدراسة دقيقة لهذه الكتلة النفطية، إلا أن الاتفاقات النفطية وفق النموذج الجديد ستكفل إنجاز هذا المشروع. وأشار المصدر الى المفاوضات الناجزة مع شركتي (بتروفيتنام) و(اديسون) الإيطالية، موضحاً ان هاتين الشركتين ستستأنفان نشاطاتهما الاكتشافية في كتلة دانان النفطية بمحافظة ايلام (غرب) وكتلة دير النفطية (جنوب).