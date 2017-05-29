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رقم الخبر: 194669 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران يحرز برونزية بطولة آسيا للجودو

منتخب ايران يحرز برونزية بطولة آسيا للجودو

أحرز منتخب ايران الميدالية البرونزية وحل في المركز الثالث بمنافسات الجودو للمتقدمين في اطار بطولة آسيا في هونغ كونغ.

وفاز منتخب ايران بمنافسات الفرق للمتقدمين رجال، على نظيره الكازاخي بمباراة تحديد المراكز.

ويتكون منتخب ايران من اللاعب: علي رضا خجسته ومحمد محمدي بريمانلو وسعيد ملاي ووحيد نوري وحميد رضا ملك زادة.

وقد اختتمت انشطة بطولة آسيا للجودو في هونغ كونع ، أمس الاحد، وشارك فيها 242 لاعبا من 28 بلدا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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