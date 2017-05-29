|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 194668
|تاريخ النشر: أيار 28, 2017
|الوقت: 17:08
|الاقسام: اقتصاد
|
بحث سبل تنمية التعاون التجاري بين طهران واسلام آباد
بحث القنصل العام الايراني في كراتشي، خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الباكستاني ونشطاء في قطاع التجارة والاقتصاد في هذا البلد، بحث معهم سبل تنمية التعاون التجاري بين البلدين.
وأكد أحمد محمدي وزبير طفيل، في اللقاء، على ضرورة إزالة الموانع الموجودة من طريق التعاون المصرفي بهدف توفير الأرضية لايجاد طفرة في حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر