بحث سبل تنمية التعاون التجاري بين طهران واسلام آباد بحث القنصل العام الايراني في كراتشي، خلال لقائه رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الباكستاني ونشطاء في قطاع التجارة والاقتصاد في هذا البلد، بحث معهم سبل تنمية التعاون التجاري بين البلدين.