قالت مساعدة وزير النفط للشؤون البتروكيماوية: ان السعودية تستخدم جميع الآليات لديها في سياق منافستها للسوق البتروكيماوية الايرانية في المنطقة.

وأكدت مرضية شاهدائي، في تصريح لها السبت، ان السبيل لمواجهة هذه التحديات يكمن في تماسك جميع الأقسام البتروكيماوية الايرانية وتظافر الجهود فيما بينها بهدف وضع خطة للمبيعات وتحديد الأسعار وتحويل هذه التحديات الى فرص لتعزيز الصناعات البتروكيماوية في البلاد.

وبحسب شاهدائي، فقد بلغ حجم إنتاج ايران البتروكيماوي بنهاية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017) 51 مليون طن، بيع من هذه الكمية 31 مليون طن. وبلغ منسوب صادرات ايران للمنتجات البتروكيماوية خلال الفترة نفسها 10 مليارات دولار، فيما وصل حجم المبيعات المحلية لهذه المنتجات 19 مليار دولار.

على صعيد آخر، اعتبر وزير النفط، بيجن زنكنة، ان الأنباء بشأن تغريم ايران على خلفية شكوى تركية حول الغاز، هي مزاعم كاذبة تماماً. وأوضح الوزير زنكنة، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، قائلاً: ان تركيا طالبت بحسم قيمة صادرات الغاز الايراني إليها بنسبة 5ر62 بالمئة، لكن محكمة العدل الدولية في لاهاي وافقت على حسم القيمة بنسبة 13 بالمئة فقط. وتابع: ان المحكمة الدولية وافقت خلال العام 2012 على إعطاء خصم في سعر الغاز الايراني المصدر الى تركيا بنسبة 12 بالمئة، لكن الأخيرة احتجت على هذا القرار.

ولفت وزير النفط الى أن المطالب التركية بشأن الحصول على تخفيضات في سعر الغاز الايراني تمثلت في 5ر37 بالمئة لسعر الغاز، بالإضافة الى خصم آخر بنسبة 25 بالمئة بسبب الجودة، ما مجموعه 5ر62 بالمئة. وأردف قائلاً: لكن المحكمة الدولية أصدرت العام الماضي رأيها القاضي بأن سعر الغاز الايراني يفوق سعر الغاز الروسي، وعليه ينبغي خفضه بنسبة 13 بالمئة ليصل الى ذات المستوى لسعر صادرات الغاز الروسي.

وأكد زنكنة ان ما حصل في هذا الخصوص كان عبارة عن تعديل السعر الذي يشكل أمراً معهوداً في العقود الخاصة بصادرات الغاز والتي وصلت الى أدنى المستويات على خلفية الجهود التي بذلت في هذا الإطار.

وتأتي هذه التطورات على ضوء الإتفاقية الموقعة بين ايران وتركيا خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان الى طهران والتي تنص على تبادل تجاري في مجال الغاز يمتد الى 25 عاماً بين البلدين.

وتعد ايران ثاني أكبر مصدر للغاز الى تركيا. وكانت الأخيرة قد بدأت استيرادها للغاز الايراني في العام 2011، وبلغ حجم تصدير الغاز من ايران الى تركيا 10 مليارات مترمكعب سنوياً.

في سياق آخر، وقّعت شركة النفط الوطنية الايرانية مع شركة نفطية حكومية بالفلبين مذكرة تفاهم لشراء النفط والاستثمار في حقلين نفطيين ايرانيين.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن موقع (فيل ستار) الفلبيني، ان الشركة الوطنية الايرانية أبرمت إتفاقاً للتعاون لتنمية حقلين نفطيين وبيع النفط الى شركة النفط الحكومية الفلبينية (PLOC).

ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب الايراني غلام رضا منوجهري، مساعد مدير شركة النفط الوطنية الايرانية في شؤون التنمية، وتشمل الإجراءات الأولية لإجراء دراسة حول إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة بين ايران والفلبين، فيما وقعها عن الجانب الفلبيني ادرو آكينو مدير شركة PLOC الفلبينية الحكومية.

ومن المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين البلدين لإجراء دراسة بشأن تطويرها: حقلي نفط بازانان ودارخوين وشراء النفط الخام من قبل مصفى مينداناو الفلبيني، وكذلك إنشاء مصنع للغاز الطبيعي المسال في ايران.

وتزمع شركة PLOC الفلبينية الحكومية إنشاء مصفى للنفط في منطقة مينداناو خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيتم توريد النفط لهذا المصنع من النفط الايراني الخام.