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رقم الخبر: 194665 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: اقتصاد  
السفير الإيراني: العلاقات الإيرانية-الفنزويلية في اضطراد

السفير الإيراني: العلاقات الإيرانية-الفنزويلية في اضطراد

توقّع السفير الايراني في كاراكاس، مصطفى أعلائي، نمو العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا بعد فوز الرئيس روحاني بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الأخيرة.

وأوردت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، نقلاً عن موقع (أولتيماس نوتيسياس) الخبري الفنزويلي، ان السفير أعلائي أشار في مؤتمر صحفي الى سياسات طهران، وقال: ان ايران تؤكد على الحفاظ على علاقاتها في إطار التعاون بين دول (جنوب – جنوب) وستقوم بتعزيزها. وأضاف: ان ايران وفنزويلا تربطهما علاقات وثيقة منذ أمد بعيد، وسيستمر هذا الأمر، ونأمل بأن يستفيد البلدان جيداً من هذه العلاقات. كما دعا السفير الايراني الى توطيد العلاقات مع دول أميركا اللاتينية.

من جانب آخر، رحب السفير الايراني بتمديد الإتفاق النفطي الموقع أواخر العام 2016 مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسائر الدول المنتجة للنفط، وقال: إنني على ثقة بأن هذا الإتفاق سيساعد في تحسين أسعار النفط الخام.

وأعرب أعلائي عن اعتقاده بأن الأسعار خلال الأشهر الأخيرة لم تكن عادلة، معتبراً ذلك بأنه لم يكن مناسباً للاقتصاد العالمي. وأوضح بأن سياسة ايران لتحديد أسعار النفط عادلة، بحيث يكون في مصلحة المنتج والمستهلك معاً.

 
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