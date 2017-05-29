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رقم الخبر: 194664 تاريخ النشر: أيار 28, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: اقتصاد  
طهران تتسلم مستحقات نفطية من "اينوك" الإماراتية

طهران تتسلم مستحقات نفطية من "اينوك" الإماراتية

أعلن مدعي عام ديوان المحاسبة الايراني، فياض شجاعي، ان ايران تسلمت 4 مليارات و105 ملايين و219 ألفاً و136 دولاراً من مستحقاتها من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

وأوضح شجاعي، اليوم الأحد، بأن مسؤولي البنك المركزي بذلوا جهوداً حثيثة لتنفيذ ما صدر عن ديوان المحاسبة بشأن ضرورة متابعة موضوع ديون شركة (اينوك) لإيران ونجحوا في تسلم المبلغ من الشركة، حيث تم إيداعه بالبنك المركزي.

 
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