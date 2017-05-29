طهران تتسلم مستحقات نفطية من "اينوك" الإماراتية أعلن مدعي عام ديوان المحاسبة الايراني، فياض شجاعي، ان ايران تسلمت 4 مليارات و105 ملايين و219 ألفاً و136 دولاراً من مستحقاتها من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).