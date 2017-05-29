عقب إجراء المفاوضات مع شركة (سيمنز) الألمانية، جرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بينها وبين شركة (تام ايران ‌خودرو).

وفي سياق هذه المذكرة الموقعة على هامش المعرض الدولي للمراقبة والأجهزة الدقيقة والتشغيل الآلي في إيران (AI)، إتفق الجانبان على الإستفادة من قدرات بعضهما البعض في مجالات التسويق والمشاركة في العطاءات وتصميم وتوفير وتركيب وتدشين المشاريع.

وتشكل صناعات السيارات والمناجم والنفط والغاز والبتروكيماويات أسواقاً مستهدفة للتعاون بين الجانبين. وفي إطار مذكرة التفاهم المذكورة، سيركز الجانبان على نقل التقنيات إلى إيران وتخفيف تكاليف المشاريع واستخدام قدرات (تام ايران خودرو).